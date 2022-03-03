【Omicron/新冠肺炎/居家檢疫/居安抗疫】新冠肺炎確診人數連日來持續上升，醫療系統崩潰，不少確診病人被逼滯留社區，很多人都會擔心身體較虛弱的老人家染疫。《Opener》整合了6個建議，讓大家幫助家中長者安排飲食，吃得健康又均衡！



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老人家抵抗力較差，確診新冠肺炎的話情況可大可小，家人難免會擔心，亦未必敢讓長輩自行去多人的地方買餸。如果買餸責任落在兒孫身上，要怎樣才確保吃得健康又吸收到營養？除了10種常見、易於儲存又健康的食物，不妨參考衛生署長者服務網站及營養師建議。

家人未必敢讓長輩自行去多人的地方買餸儲糧

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👇點撃圖片看6個建議幫家中長輩儲糧👇

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面對嚴重疫情，禁堂食之下最近都多了時間煮飯，暫時未能周圍去吃喝玩樂，起碼都可在家吃得滿足，大家平時都記得要保持良好衛生呀！

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教育局2月28日公佈2022年DSE考試詳情，爭取於4月22日如期開考，但亦不排除延期或取消的可能性，而且學生要取得快速測試陰性結果才可前往應考，一名應屆考生就在連登大呻。👉點擊看考生苦況