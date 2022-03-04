全民檢測丨10個做唔到核酸檢測的人物　網民：唔止佛地魔冇鼻窿

【Omicron/新冠肺炎/居家檢疫/居安抗疫/全民強檢】新冠疫情嚴重，雖然很多公司已轉為WFH，但如果仍要外出工作的話，很多人都會定期做快速檢測求安心。近日就有網民討論一些電影角色或卡通人物，因為冇鼻窿或甚至冇鼻而檢測不了：「全民檢測就大鑊！」



佛地魔

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除了有些人上班前會做快速檢測，亦盛傳政府即將進行全民強檢，有網民就在FB「香港抗疫關注組」發文問：「除咗佛地魔之外，仲有邊個都係鼻哥窿細細，做唔到快速檢測？」，惹來其他人指不少角色因為冇鼻窿甚至冇鼻，可能到時只可以驗口水！

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盛傳政府即將進行全民強檢

👇點撃圖片看10位撩唔到鼻做檢測的角色👇

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以前通常是因為大廈被圍封才要做檢測，但現時很多人都買定檢測劑傍身，你和我或多或少都試過「撩鼻」驗病毒，如果這些角色生活在香港都不知怎算好！

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