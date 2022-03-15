「特別・愛增值」計劃來到第五期，即日起接受申請，免費之餘更有每月$5,800資助。《開罐 Opener》整合5個美容美髮行業課程，專為15至24歲年輕人而設，想搵工或轉行就要看下去了！



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僱員再培訓局推出的「特別・愛增值」計劃第五期即日起已接受申請，提供近500個全日制及兼讀制課程。課堂出席率達6成會獲發放特別津貼，全日制每天上課8小時可獲$223，「部分時間制」課程的特別津貼額為每日$111.5 ，每月資助金額最多$5,800。

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其中25個職業技能課程是專為15至24歲的年輕人而設，涵蓋12個範疇，一共要讀300小時，所以必定能攞盡津貼！今次介紹的5個課程與美容、美髮及婚禮行業有關，有興趣就要留意了。

👇點撃圖片看5個後生仔職業技能課程👇

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除了書本知識，課程亦加入工作體驗讓大家實戰，修畢後更會有就業跟進服務，包括工作介紹。2022年6月30日前，參加者可到僱員再培訓局網站填表，親身、郵寄或網上向相關機構遞交申請，各課程預計9月尾前開學。

＊以上課程資料以網頁及/或培訓機構最新公布為準。課程會以面授或網上授課形式進行。最終上課模式及課程安排以培訓機構的最新公布為準。

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