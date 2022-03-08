【疫苗接種/疫苗通行證/康復患者/打針】香港疫情持續，至共今數十萬人染疫，政府除了不斷鼓勵市民接種疫苗外，亦推出疫苗通行證等措施，不過對於康復者何時打針，以及對疫苗通行證有沒有豁免，一直未有清晰資訊。最近政府再一次更新接種疫苗的要求及疫苗通行證細節，亦在Facebbok專頁「添馬台」解說，惟不少市民仍一頭霧水。



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在疫苗通行證下，未打針就不能進入食肆、商場等場所，未打針的康復者行動無辜受限。政府近日終於更新指引，解釋相關安排。記者整合了政府新聞處3月4日的公告、3月7日更新的疫苗接種指引，以及當晚（7日）在「添馬台」的圖文解說，整理出3個關鍵日子，12歲以上的新冠康復者，如果想用疫苗通行證要多加注意了！

根據政府3月7日更新的接種疫苗指引，建議康復者在出院90日後，方可接種第一劑復必泰疫苗，或出院180日後接種第一劑科興疫苗。如果要出入食肆、商場等場所，就更加要留以下3個日子。

2月24日至4月29日

在這段時間內，新冠康復者如果出院／康復（以時間較後者為準）後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果在這段時間內出院／康復後已滿6個月，就要打第一針方可使用疫苗通行證，出入食肆、商場等場所。

4月30日之後

4月30日之後，新冠康復者如果出院／康復後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果出院／康復後已滿6個月，就要在9個月內打第一針，方可使用疫苗通行證；如果已經接種了第一針，就要在第一針之後9個月內打第二針。

政府昨晚（7日）在「添馬台」的圖文解說，不少網民直言「睇唔明」。

但上述安排並不適用於曾受2019冠狀病毒病感染之安老院舍院友。從未接種任何疫苗的安老院舍院友可在康復後四星期接種第一劑疫苗，並於接種第一劑後90日後接種第二劑疫苗。先前曾接種過一劑疫苗的院友可在康復後90日接種第二劑疫苗。康復者幾時打第三針？



根據政府網頁最新的資料，一般而言，現時並未建議康復者接種第三劑疫苗，如康復者有個別需要接種第三劑疫苗並取得相關醫生證明信（當中包括建議接種的醫學原因及建議的接種時間），他們可前往疫苗接種地點，在場的醫護人員會按個別情況安排接種第三劑疫苗。



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