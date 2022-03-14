白色情人節終結單身！4個超實用招桃花秘訣　做好自己勿擺款

是不是已經厭煩獨自度過情人節呢？無論是拜月老或者嘗試各種求桃花的方法，怎麼還是沒有那個人出現呢？可別以為這些都是騙人的把戲，因為你只做了一半的努力，如果以為伴侶會從天上自己掉下來，那就太異想天開了！



快試看看以下這幾招實用的求愛技巧，憑實力與努力加上求來的桃花運，今年再不脫單就太沒天理！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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看看好友名單，也許伴侶就藏在裡面

比起從陌生人開始，跟認識的好友更進一步反而相對容易，所以不妨好好觀察一下自己的好友名單，哪些人其實感覺還不錯，或者興趣相投聊得起來的都先別直接歸類只能當朋友，有事沒事在對方的限時動態回應，或者找個名目和對方慢慢養成聊天的習慣，無論是久沒聯絡或者從點頭之交開始熱絡，絕對是脫單最輕易上手的入門！

親友介紹先別排斥

很多人只要聽到親友要幫忙介紹，就會覺得尷尬和排斥，但其實不知不覺中就推掉了許多桃花的機會！既然想要脫單，那就要試著去改變心態，朋友有邀約可以去看看，親人介紹對象也可以先用社交軟體聊看看，別總是羨慕那些明星藝人怎麼都可以找到這麼好的伴侶，像是賈靜雯也是透過弟弟介紹自己的好友修杰楷，兩人才能譜出這麼幸福的婚姻呀！

對陌生人保持善意

不是要你突如其來和其他人搭訕，或者莫名跟別人打招呼，而是要把握每一次跟陌生人邂逅的機會，就像外國電影也常常上演，可能只是幫忙對方一個舉手之勞，兩人就開始自我介紹，所以即使是陌生人也盡量保持善意，如果是怪人遠離即可，但如果恰好是個正桃花，或許只是一兩句搭話，就會開啟一段奇妙的緣分。

交友軟體給它滑起來

說到交友軟體，難免會聯想到詐騙、約炮等等負面的詞彙，但其實在上頭想要找另一半的善男信女也不在少數，如果你是那種生活圈很少異性，或者工作比較忙碌的人，千萬要把交友軟體視為認識異性的好媒介，相信有過許多社會歷練的你在與對方聊過幾次，便可以分辨對方的意圖了，既然如此，也就不要太過抗拒交友軟體所帶來的便利性了。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】