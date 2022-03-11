日本AV男優清水健的名號相信大家都聽過。他近年除了當AV男優以外也有經營自己的YouTube頻道分享性愛知識和AV幕後大小事。近日他上載了一系列影片，帶觀衆到製作《ぺぺローション》（PEPEE LOTION）的工場參觀，了解知名品牌lotion的製作方法，並訪問部長解決一些網上流傳的lotion迷思。到底lotion是用甚麽材料製作的呢？可以安全食用嗎？



（YouTube：@【公式】しみけんチャンネル 截圖）

清水健的YouTube頻道以《男女關係研究所》的主題製作不同影片，當中邀請過AV女優深田詠美等作嘉賓分享性愛大小事。這次他參觀《ぺぺローション》（PEPEE LOTION）的工廠，揭示lotion的製作過程，並透過特品部部長拆解一些網民對lotion的錯誤認知。

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清水健日前到製作《ぺぺローション》（PEPEE LOTION），位於愛知縣的中島化學產業公司株式會社的長須賀工場參觀。由部長柳井親自作導賞員，帶他參觀工廠。柳井部長問到清水健知不知道製作lotion的主要材料時，見識廣博的清水健表示，自己聽説lotion是用海洋副產品製造。因爲從事風俗、色情的女性經常會説使用lotion毛髮會長得很快，所以他認爲lotion的成分可能會有海帶。部長失笑表示清水健的推測太過深奧，其實lotion的代表成分是聚丙烯酸钠（增稠劑，簡稱ASAP），將其與水混合就可以變成lotion。

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清水健接著表示西瓜有90%是水分，追問部長lotion裏面的水分有多少。部長回答其實lotion的主要成分是水，所佔比例甚至要比西瓜高，所以他們對水的要求也非常高。不會用一般工業用水，而是使用水道水（可飲用），經過活性炭等濾網過濾成純水使用。亦指出水的品質會直接影響lotion的品質，所以歐洲的硬水（鈣和鎂含量較高）並不適合做lotion。

攪拌lotion的機器（YouTube：@【公式】しみけんチャンネル 截圖）

經過材料的枰量後，lotion會透過專用器材不斷攪拌，按不同產品需要會攪拌數小時至一日不等。機器内看似量不多，但其實可以製作成1噸份量，大概是3000支360mL裝的lotion。「新鮮出爐」的lotion特徵是裏面會有很多氣泡，需要經過時間才會慢慢消失。從成品的1噸中，工場會抽出500mL份量作品質檢查，透過機器測試lotion的粘度、pH值等。經過檢查就會進入到包裝階段，先用高氣壓噴射瓶子内部作清潔，然後注入lotion。輸送帶包辦清潔、注入、上蓋、包裝等步驟，當中全自動和由員工輔助的半自動形式都有。每天可以製造2萬至5萬支；除了日本國内售賣以外。也會出售至世界各國，不過部長表示還是東南亞的入貨量最高。

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參觀工廠後，清水健訪問柳井部長，希望可以解決一些對lotion的迷思。Lotion和潤滑劑有沒有分別呢？部長解釋原來「lotion」的稱呼是多年前PEPEE老闆爲了將自家產品與其他潤滑劑作區分時，把產品登錄成化妝品製作而改的名字。事實上lotion和潤滑劑並沒有分別。那麽lotion可以安全食用嗎？部長指曾經有調查顯示食用lotion不會有中毒危險。即使連續兩年每天喝兩支lotion，甚至一次過喝下60kg的lotion也不會有任何問題。只是，lotion歸類為化妝品而不是食品，所以也不會建議將它當作食物。另外，有不少人誤會lotion會令黏膜乾燥，但其實lotion中的聚丙烯酸钠（ASAP）有分為吸水性和非吸水性。Lotion裏面使用的是非吸水性增稠劑，而吸水性ASAP的常用地方是尿片，與lotion裏面的ASAP性質不同。

PEPEE歷年來曾製作超過50款不同lotion（YouTube：@【公式】しみけんチャンネル 截圖）

這次參觀《ぺぺローション》（PEPEE LOTION）工場是清水健的第一次外景拍攝，令不少觀衆眼前一亮。留言指他的AV經驗讓内容和雜學小知識展現了他全新一面，笑說他很有做節目主持的天分。

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