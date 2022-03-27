俗語有話「外表斯文，內裏open」，一個人的性欲強弱，與他的外表和性格似乎沒什麼關係。不過，在這個含畜的亞洲人社會裏，似乎「性」總是一個尷尬旳話題，甚至乎有些人不了解和不敢直視自己的需求。日本網站ananweb近日分享了一個心理測驗，只要在紙上畫出香蕉和蘋果，便能一探自己心底裏欲求不滿的程度！



《金秘書為何那樣》劇照

無論你是單身狗，抑或是有男女朋友，了解自己的需要從來都是一個永不缺席的課題！猶其一對情侶除了要看性格夾唔夾之外，性事上夾唔夾其實也是能否一直相處下去的關鍵。想要知道自己到底是清心寡欲的和尚和尼姑，還是經常欲求不滿的大食仔大食女，只要拎起一枝筆，一張紙即可揭曉答案！

問題：試著用筆在紙上畫出香蕉和蘋果

ananweb 網站照片

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如果各位畫好了的話，就看看以下的結果吧！

【1】香蕉比蘋果大

【2】蘋果比香蕉大

【3】香蕉比蘋果多

【4】蘋果比香蕉多

👇🏻👇🏻👇🏻即睇各個答案代表了甚麼欲望程度！👇🏻👇🏻👇🏻

【1】香蕉比蘋果大：香蕉越大代表對男性的渴求越高

【2】蘋果比香蕉大：蘋果越大代表性滿足度越高

【3】香蕉比蘋果多：香蕉越多出軌的機會越大

【4】蘋果比香蕉多：蘋果越多隱藏的性欲越高

不知道以上的結果，又有沒有戳中你心目中的想法呢？如果想看心理測驗答案的詳細分析，立刻點擊上圖觀看吧！

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在電影《午夜凶鈴》中出場的貞子，身穿白色長裙和一頭柔滑黑長直髮的代表造型相信大家都非常熟識。在電影中她會從電視機裏爬出來詛咒你，相當嚇人。但這位日本恐怖片代表，日前卻竟然跟上潮流開設了YouTube頻道《貞子的井底生活》，短短3天就吸引了3萬多位訂閱者。但貞子發佈的影片沒有預想中的恐怖，而是暴露了她意外的少女心思，引來網民熱烈討論。

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