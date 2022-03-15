伍富橋（Alvin）在今年農曆新年期間才自爆與曾做無綫幕後的富家女Shirley拍拖，沒想到昨日（14日）在IG宣布求婚成功：「和你話愛就愛我的福氣」，並上載心形的求婚戒指。圈中其實有不少男明星均是億萬駙馬爺，一起來看看還有誰！



Alvin與Shirley拍拖半年，日前公布二人閃婚。（IG/ @alvinngfukiu）

伍富橋(Alvin)今年二月已在IG公開與女友Shirley的合照，早前出席活動時承認與Shirley拍拖半年，更視對方為結婚對象。據知，Shirley是一名學霸，就讀德望小學及中學，曾赴英國Lancaster University修讀犯罪學，並於UCL取得打擊有組織犯罪和恐怖主義碩士學位，返港後亦曾修讀法律碩士課程。據說家底也豐厚，她的父親從事食品和物流生意，家族還有兩間麻將館居住相思灣逾五千呎的獨立屋，保守估計身家過億。

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其實不少男藝人早已與億萬千金修成正果，成為一位又一位的「N億」駙馬！

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從以上多位駙馬中，相信都不難發現圈中女藝人的背景都相當「猛料」，而當中其實有不少還是單身，究竟將來還有誰能成為億萬駙馬？不妨拭目以待！👇👇👇即睇爸爸超猛料的香港女星👇👇👇

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大家常說如果五官生得端正，即使有點肉地，亦可從輪廓看得出成為男神女神的潛力，雖然疫情來襲令追星機會又變少，不過今次就利用MIRROR成員的照片，再用FaceApp將他們強行變成12位肥仔，見相如見人，先來看看成員的「全新面貌」吧！