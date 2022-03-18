【職場迷思/求職攻略/打工仔】政府昨日（17日）公布最新失業率4.5%，失業人數升至15萬7900人，而行政長官林鄭月娥今日公布(18日) 為短暫失業人士提供一筆過1萬元的援助金，可於3月23日申請。

疫下不少公司緊縮開支，招聘謹慎，打工仔都想寫好CV，希望爭取受聘機會。但有專家表示，CV其實並非最重要，而是必須主動出擊！



（《無法成爲野獸的我們》截圖）

政府昨日（17日）發表最新失業和就業不足的統計數字，2021年12月至2022年2月的失業率上升至4.5%。那麽在疫情下應該怎樣做才可以增加被錄取機會呢？是該用LinkedIn、JobsDB等揾工平台漁翁撒網式求職嗎？《開罐》Opener請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」。她表示甚麽時勢都會有人說揾工困難，但甚麽時勢都會有人找到工作。鼓勵打工仔與其宅在家，更應該爲自己爭取機會，以3招教打工仔主動出擊。

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無論是在學校還是出到社會在公司，最考你臨場反應、號稱最鬥智鬥力的環節從來都不是你工作的時候，而是過海做神仙必不可少的interview。明明在interview前已做足功課，偏偏到了現場，還是被那一條條令你不知所措的陷阱問題，問到口啞啞。如果對方問你「收到offer後幾多日返到工？」，你又會點答呢？

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同場加映：On-line面試被批頭髪太亂 專家教見工髪型3大禁忌 一動作必扣分

昨日（８日）政府公布髪型屋可在(10日)有條件重開，對男生可說一大喜訊。長髪帶來苦惱，早前就有網民在香港討論區發文表示，自己在網上面試時被HR問到爲何頭髮凌亂，是否平常也是「不修邊幅」。其實面試時在髮型上有甚麽是必須要注意的呢？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家解決疑惑！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈