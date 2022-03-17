【疫苗接種/疫苗通行證/康復患者/打針】政府對於康復者打針的要求及日子又有更新！根據政府官方Facebook專頁「添馬台」，根據衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同專家顧問團最新(3月13日)建議，作出對感染新冠病毒人士康復後的疫苗接種新安排。



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政府將康復者分成兩大類，分別為一般市民及免疫力較弱市民，當中又按不同年齡，包括3-4歲、5-11歲、12-17歲、18歲或以上，以及安老院舍院友，定出不同的接種時間要求。同時感染前打了一針或兩針科興、復必泰疫苗都有不同計法。

何為免疫力較弱市民？根據衛生防護中心的定義，是指：

1.現正接受或過去12個月內曾接受腫瘤或血癌免疫抑制治療

2.曾接受器官移植或幹細胞移植並正接受免疫抑制治療

3.重度原發性免疫缺陷症或正長期接受透析治療

4.晚期或未接受治療的愛滋病病毒感染

5.正接受免疫抑制藥物或過去 6 個月內曾接受過免疫抑制性化療或放射治療



記者整理了「添馬台」的圖文解說，方便各位康復者查看，到底要不要打針、打幾多針、何時要打針等等。

1.一般市民

1.1康復前未曾接種疫苗，希望接種科興疫苗：

3-4歲：3個月後打第一針，隔1-3個月再打第二針，第三針不用打。

5-11歲：3個月後打第一針，隔1-3個月再打第二針，第三針不用打。

12-17歲：3個月後打第一針，隔1-3個月再打第二針，第三針不用打。

18歲或以上：3個月後打第一針，隔1-3個月再打第二針，第三針不用打。

安老院舍院友：3個月後打第一針，隔1-3個月再打第二針，第三針不用打。



1.2感染前已接種一劑科興疫苗：

3-4歲：3個月後打第二針，第三針不用打。

5-11歲：3個月後打第二針，第三針不用打。

12-17歲：3個月後打第二針，第三針不用打。

18歲或以上：3個月後打第二針，第三針不用打。

安老院舍院友：3個月後打第二針，第三針不用打。



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1.3康復前未曾接種疫苗，希望接種復必泰疫苗：

3-4歲：不用打。

5-11歲：3個月後打第一針，之後不用打。

12-17歲：3個月後打第一針，之後不用打。

18歲或以上：3個月後打第一針，隔3個月再打第二針，第三針不用打。

安老院舍院友：1個月後打第一針，隔3個月再打第二針，第三針不用打。



1.4感染前已接種一劑復必泰疫苗：

3-4歲：不用打。

5-11歲：不用打。

12-17歲：不用打。

18歲或以上：3個月後打第二針，第三針不用打。

安老院舍院友：3個月後打第二針，第三針不用打。



1.5感染前已接種兩劑科興或復必泰疫苗：

3-4歲：不用打。

5-11歲：不用打。

12-17歲：不用打。

18歲或以上：不用打。

安老院舍院友：不用打。



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2.免疫力較弱市民

2.1康復前未曾接種疫苗，希望接種科興疫苗：

3-4歲：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，第三針不用打。

5-11歲：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，第三針不用打。

12-17歲：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，3個月後才打第三針。

18歲或以上：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，3個月後才打第三針。

安老院舍院友：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，3個月後才打第三針。



2.2感染前已接種一劑科興疫苗：

3-4歲：1個月後打第二針，第三針不用打。

5-11歲：1個月後打第二針，第三針不用打。

12-17歲：1個月後打第二針，隔3個月再打第三針。

18歲或以上：1個月後打第二針，隔3個月再打第三針。

安老院舍院友：1個月後打第二針，隔3個月再打第三針。



2.3康復前未曾接種疫苗，希望接種復必泰疫苗：

3-4歲：不用打。

5-11歲：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，第三針不用打。

12-17歲：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，3個月後才打第三針。

18歲或以上：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，3個月後才打第三針。

安老院舍院友：1個月後打第一針，隔1個月再打第二針，3個月後才打第三針。



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2.4感染前已接種一劑復必泰疫苗：

3-4歲：不用打。

5-11歲：1個月後打第二針，第三針不用打。

12-17歲：1個月後打第二針，隔3個月再打第三針。

18歲或以上：1個月後打第二針，隔3個月再打第三針。

安老院舍院友：1個月後打第二針，隔3個月再打第三針。



2.5感染前已接種兩劑科興或復必泰疫苗：

3-4歲：不用打。

5-11歲：不用打。

12-17歲：3個月後打第三針。

18歲或以上：3個月後打第三針。

安老院舍院友：3個月後打第三針。



官方添馬台製作的圖文解說：

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