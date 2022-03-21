【疫苗接種/疫苗通行證/打針/期限】政府昨日（20日）再次調整「疫苗通行證」要求，第三階段「死線」由6月30日提前至5月31日，意味5月31日時，市民均須已接種第三劑疫苗，才可以使用疫苗通行證，更縮短接種第二和第三針疫苗之間的寬限期。



如果仍未打齊三針的市民，就要留意以下三個時段，不然到時疫苗通行證失效，就寸步難行了。注意以下時段不適用於新冠肺炎康復者，針對康復者的打針要求有另一套計法。

非康復者疫苗通行證接種要求三個關鍵時段

1.3月20日至4月29日

18 歲或以上人士：

已打第一針，方可以用疫苗通行證。



12至17歲人士：

已打第一針，方可以用疫苗通行證。



2.4月30日至5月30日

18 歲或以上人士：

已打第二針，方可以用疫苗通行證。



12至17歲人士：

如接種第一針後滿6個月，需要打第二針，方可以用疫苗通行證；

如接種第一針後未滿6個月，只打了第一針，都可以用疫苗通行證。



3.5月31日或之後

18 歲或以上人士：

如接種第二針後滿6個月，需要打第三針，方可以用疫苗通行證。

如接種第一針後未滿6個月，只打了第二針，都可以用疫苗通行證。



12至17歲人士：

如接種第二針後滿6個月，需要打第三針，方可以用疫苗通行證。

如接種第一針後未滿6個月，只打了第二針，都可以用疫苗通行證。



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香港疫情持續，至共今數十萬人染疫，政府除了不斷鼓勵市民接種疫苗外，亦推出疫苗通行證等措施，不過對於康復者何時打針，以及對疫苗通行證有沒有豁免，一直未有清晰資訊。食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）表示，對於康復者疫苗通行證免針紙，會寬鬆處理，紙本都接受。

根據政府3月7日更新的接種疫苗指引，建議康復者在出院90日後，方可接種第一劑復必泰疫苗，或出院180日後接種第一劑科興疫苗。如果要出入食肆、商場等場所，就更加要留以下3個日子。

2月24日至4月29日

在這段時間內，新冠康復者如果出院／康復（以時間較後者為準）後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果在這段時間內出院／康復後已滿6個月，就要打第一針方可使用疫苗通行證，出入食肆、商場等場所。

4月30日之後

4月30日之後，新冠康復者如果出院／康復後未滿6個月，不需要打第一針，疫苗通行證亦獲得豁免：如果出院／康復後已滿6個月，就要在9個月內打第一針，方可使用疫苗通行證；如果已經接種了第一針，就要在第一針之後9個月內打第二針。

但上述安排並不適用於曾受2019冠狀病毒病感染之安老院舍院友。從未接種任何疫苗的安老院舍院友可在康復後四星期接種第一劑疫苗，並於接種第一劑後90日後接種第二劑疫苗。先前曾接種過一劑疫苗的院友可在康復後90日接種第二劑疫苗。



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同場加映：康復者疫苗時間表整合 科興復必泰唔同計法、一類人要打第三針

政府將康復者分成兩大類，分別為一般市民及免疫力較弱市民，當中又按不同年齡，包括3-4歲、5-11歲、12-17歲、18歲或以上，以及安老院舍院友，定出不同的接種時間要求。同時感染前打了一針或兩針科興、復必泰疫苗都有不同計法。👈即睇康復者幾時要打針👈

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