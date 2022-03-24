【Omicron/第五波疫情/居家抗疫/長者/老人家】在今波嚴峻的疫情裏，有不少年邁的長者都不幸確診，但資源匱乏的情況下，居家抗疫漸漸成為大趨勢。然而，大部分市民除了擔心確診長者的情況外，更為如何在家中照顧同住長者的情況，與避免自己染疫而感到相當頭痕。醫管局在Facebook分享短片，分享5個如何照顧確診新冠病毒長者的需知。



fb@醫院管理局 Hospital Authority

雖然不少長者的防疫意識較低，但相信沒有人會因為確診新冠肺炎而感到高興，如果家人發現家中的長者不幸染疫，千萬別先責備他們，首要的事一定是先了解照顧患者的方法和如何避免在同一屋簷下的自己不幸感染。香港老人科醫學會製作動畫，講解照顧確診新冠病毒長者的需知，快看看以下5點重要事項吧！

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【1】照顧確診長者的過程

如果家中的長者已接種兩劑或以上的新冠疫苗，相對的症狀亦較輕微，可選擇「居安抗疫」。市民應在家中準備足夠的食物、日常用品、口罩等，還有需要的藥物、探熱針、快速測試包、大量的消毒清潔用品和長者平時服用的長期病藥物。在居家抗疫期間，無論是照顧者定確診者都不應外出，而確診者則需多休息和飲水，並時刻留意體溫與血氧含量。

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【2】長者出現需要送院的嚴重徵狀

如果不幸發現長者出現以下的狀況：血壓異常（過高或過低）、心口痛、氣促、血含氧量92％或以下、兩天高燒至38.5℃或以上、長者出現呆滯及亂說話等，都應該立刻送長者到急症室求診。

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【3】照顧者避免自己受到感染的方法

與確診長者同住的家人或照顧者如果不想感染，徹底隔離是非常重要，家庭狀況許可的市民可以將長者隔離在獨立的房間內，如果家中並無隔離的地方，則至少和患者保持1米或以上的距離。無論是任何時間雙方都應該佩戴口罩、打開家中窗戶保持室內空氣流通、確診者用過和接觸過的地方要用1比49的漂白水徹底清潔等，盡量減低確診的機會。

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【4】怎樣照顧缺乏自理能力的確診長者

若然家中的長者不良於行，或有長期病患缺乏自理能力，需要他人貼身照顧，在可能的情況下市民可安排一位沒有長期病患、已接種疫苗的人士照顧患者。同時，在照顧期間照顧者應特別留意以下的3種情況：餵確診長者食飯、協助沖涼和去廁所的時候，市民應該佩戴兩個口罩，以及面罩，如果家中有便椅亦可減少清潔廁所的次數。

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【5】照顧確診長者的精神健康

除了長者的身體健康，他們的心理健康都很重要。無論確診的人士是長者還是成年人，在獨自隔離期間未免會有精神健康的問題，家人和照顧者可以放一部收音機或小電視在長者的房間內解悶，毛公仔亦有舒緩情緒的作用；如果家中的長者懂得用智能電話，則可以讓對方上網玩遊戲，以及每天與其進行視像對話等，比長者見下自己的仔女和孫仔孫女等。

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其實確診長者除了需要適當的醫療外，更重要是讓他們感受到家人的支持和愛護，猶其長者更容在隔離期間產生負面情緒，而消極治療。長者和小朋友一樣都是受軟不受硬，最重要是氹下他們、不要因為他們的固執而發牌氣，讓康復的過程變得更輕鬆和愉快吧！

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