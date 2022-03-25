第五波疫情嚴峻，累計超過百萬人確診，截至25日錄得6557宗死亡個案。衞生署現聘請殮房主任，DSE或會考5科包括中英文合格即可申請。但申請者需通過衞生署舉辦的能力傾向測試才會獲聘，月薪由$21,340起，頂薪點可達$42,545！



衞生署殮房主任是公務員職位，申請者需具備操作電腦和基本應用程式的知識，DSE五科合格，並通過能力傾向測試。主要職責包括處理日常文書工作、處理查詢等，須在驗屍間工作，亦可能須不定時工作。不過做殮房主任有個條件是必須，究竟是甚麼呢?

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殮房主任職位截至申請日期是2022年4月7日（四）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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昨日（８日）政府公布髪型屋可在(10日)有條件重開，對男生可說一大喜訊。長髪帶來苦惱，早前就有網民在香港討論區發文表示，自己在網上面試時被HR問到爲何頭髮凌亂，是否平常也是「不修邊幅」。其實面試時在髮型上有甚麽是必須要注意的呢？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家解決疑惑！

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同場加映：失業援助金｜疫下揾工最重要不是CV！專家3招教你點樣出擊自薦

【臨時失業援助金/保就業/疫情】政府昨日（17日）公布最新失業率4.5%，失業人數升至15萬7900人，而行政長官林鄭月娥今日公布(18日) 為短暫失業人士提供一筆過1萬元的臨時失業援助金，可於3月23日申請。疫下不少公司緊縮開支，招聘謹慎，打工仔都想寫好CV，希望爭取受聘機會。但有專家表示，CV其實並非最重要，而是必須主動出擊！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈