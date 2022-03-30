人氣一線AV女優楓カレン（楓可憐，又譯楓花戀)，日前在個人社交媒體上，無預警發表引退宣言，而她早在10天前，已經把自己的Twitter及Instagram內容全部清空，令影迷非常擔心，如今突然引退令人大為愕然。有網民分析她的引退宣言，發現有些不尋常內容。



人氣一線AV女優楓カレン（楓可憐，又譯楓花戀)無預警引退。（楓可憐IG）

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清空帖文有先例

楓可憐作為老牌片商IdeaPocket力捧的女優，地位僅次於桃乃木かな（桃乃木香奈）和相沢みなみ（相澤南），以如此突然的方式引退，引起網民議論紛紛。其實此前她已經試過無預警清空社交媒體，在2018年出道作爆紅之後，卻突然刪光所有Twitter貼文，當時的分析是她出現身份曝光危機，幸好最後有驚無險。

2018年12月，她以IdeaPocket創立20周年紀念女優的身份AV出道，足見其地位。雖然被不少網民吐槽其樣子似男人，但於2021年「現役最性感AV女優選舉」中奪得第9位，已證明她的吸引力。但她似對自己不甚滿意，開始整容及減肥。而楓可憐自出道以來，她的狀態一直都不算穩定，時不時會鬧失蹤。

楓可憐自出道以來，她的狀態一直都不算穩定，時不時會鬧失蹤。（楓可憐IG）

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引退宣言有疑點

至去年8月左右，有網民發現楓可憐身形暴瘦，至12月發現片商竟然沒有為她推出出道三周年紀念作。一般來說，在女優的出道周年紀念，都會推出特別作品。對於片商的王牌女優來說，沒有紀念作品是十分罕見的事。雖然她後來解釋，是因為身體問題，沒有拍攝紀念作，但當時有已有分析指出，由於她難以掌控的個性，以及時不時的失聯行為，加上新冠疫情的衝擊，片商已經開始對她不耐煩。

直到10天前，楓可憐再一次清空個人社交媒體，在影迷們開始議論紛紛時，她在Twitter及Instagram貼出一份引退宣言。內容大意是三年來很感謝事務所Life Promotion和片商IdeaPocket的照顧，接下來會關閉所有社交媒體帳號，「為將來的人生好好努力」。對於如此官腔的引退宣言，網民並不收貨，更發現了一些疑點。

楓可憐的社交媒體中，只剩一段引退宣言。（楓可憐Twitter截圖）

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宣言到底由誰寫？

有影迷指出，過去楓可憐使用社交媒體的習慣，都是用手機直接發文，而出奇地這一篇引退宣言，似是在備忘錄中寫下再截圖，用電腦發出，有違她一貫的習慣。而台灣AV達人一劍浣春秋亦表示，文章未必是楓可憐自己寫的，「只是用來交代結果，讓關閉社群時不要太突兀......直接關掉可能會引起很多關注，和不必要的猜測」，更表示以她現在的人氣，根本不可能被行業淘汰。

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有網民認為，楓可憐是跟片商直接鬧翻，又或者一早已經有離去之心，連有40萬追蹤的Twitter、34萬追蹤的Instagram帳號都果斷放棄，也許在過去的10天之中，大家都達不成共識，只好分手收場，不過對於一位風光一時的頂尖女優，以這樣方式告別，連引退作都沒有，影迷也是深感唏噓，只希望一切真如公告所說，她好好為接下來的人生努力。只是在AV界中，又多了一個未解之迷。

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