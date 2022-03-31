【愛的迫降/孫藝珍玄彬結婚】玄彬和孫藝珍終於大婚，兩人到婚禮當日才公開真實舉行時間，相當神秘。婚禮場地有單獨通道和大門，又有保安嚴格確認到場賓客身份，其實很多韓星的婚禮都很大排場，一起看看吧！



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1. 玄彬、孫藝珍

早在2018年拍《智命談判》（台譯《極智對決》）時已認識，2019年合作韓劇《愛的迫降》後擦出愛火花，由朋友變成戀人，今日（3月31日）舉行婚禮。場地Grand Walkerhill Seoul酒店每天只會接待一組新人，環境相當優美，其中行禮的ASTON HOUSE更設有單獨通道和專屬大門，又有保安嚴格確認到場賓客身份，守衛森嚴。

2. 朴信惠、崔泰俊

2022年1月22日結婚的朴信惠和崔泰俊同樣是基督徒，兩人選擇教堂行禮。朴信惠穿著的Oscar de la Renta婚紗是未曾公開的度身訂造款式，韓媒估計價錢高達8,470萬韓圜（港幣約54.6萬）。

婚禮現場同樣有不少紅星，例如李洪基及ZICO唱歌祝福新人，有份出席的李敏鎬更公開朴信惠給他的喜帖。兩人曾合作《繼承者們》，上款寫著李敏鎬的角色名「金嘆」，他也幽默用上劇中名台詞：「我是不是，要祝福你了？」來祝賀朴信惠新婚。

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3. 宋仲基、宋慧喬

「雙宋」因《太陽的後裔》假戲真做，雖然兩人已在2019年離婚，但絕對是近年最矚目的世紀婚禮。據了解場地費用至少要1億韓圜（港幣約64.5萬），舉行婚禮的首爾新羅飯店已用上7千萬韓圜（港幣約45.2萬），還未計現場佈置及餐點等等。

兩人婉拒所有品牌贊助，一切都是自費，其中宋慧喬穿上Dior婚紗出嫁，花球品牌則被稱為「花界Hermès」。數得出的知名藝人都是座上客，如劉在錫、金鐘國、章子怡、崔智友、黃晸珉、金智媛、朴炯植；伴郎團有趙寅成和D.O，光洙、劉亞仁讀信，朴寶劍彈琴。

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4. 全智賢、圈外老公崔俊赫

2012年結婚的全智賢被指是眾多韓星之中最豪華的婚禮，老公崔俊赫是她小學同學。她身為韓國頂級女星，老公則繼承父親的金融資產管理公司，同樣有一定財力。

全智賢亦沒有接受品牌贊助，有韓媒分析她當天穿了兩套婚紗、一套韓服，其中一套婚紗就要8千萬韓圜（港幣約51.6萬）。另外皇冠價值12億韓圜（港幣約774萬），婚戒5億韓圜（港幣約322萬），整個婚禮最少要20億韓圜（港幣約1,300萬）。

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5. 太陽、閔孝琳

BIGBANG成員太陽和女星閔孝琳在2014年合作歌曲《凌晨一點》（1AM）而撻著，2018年結婚。婚禮邀請到在電影《吸血新世紀》負責婚禮場景的設計師度身訂做場地。現場有大量花朵裝飾，給人置身森林的感覺，夢幻又浪漫。

閔孝琳的婚紗也來自Oscar de la Renta，以立體花朵裝飾點綴，再配上鑽石王冠。婚後同樣恩愛的二人更在2021年12月誕下兒子。

6. 張東健、高素榮

張東健負責為玄彬及孫藝珍獻上婚禮祝詞，因他2021年傳出偷食而被韓國網民大鬧冇資格祝福一對新人。他和妻子高素榮在2010年結婚，當年亦很受矚目，女方的婚紗價值2千萬韓圜（港幣約12.9萬），對戒總值700萬韓圜（港幣約4.5萬），而且邀請了約500名賓客到場見證。

如無意外結婚只得一生人一次，相信任何人都會想用最好的狀態示人，而且希望婚禮盡善盡美，不過無論排場豪華與否，最重要都是可以與深愛的另一半幸福地過每一天！

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