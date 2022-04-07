【DSE/文憑試/2022DSE】距離DSE第一科開考只剩兩星期，考生們都正為公開試作最後衝刺，為求將最多的知識讀入腦，善用方法溫書十分重要。《Opener》這5個秘技，加上5**狀元的分享或者會幫到你！



新一屆DSE又開考 / 資料圖片

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2022年文憑試在4月22日開考，疫情下不少政府場所都要關閉，如自修室及圖書館，考生的溫習時間及心情都難免被打亂。距離DSE只剩約兩星期，還未溫得切書怎算好？《Opener》推介一些溫習小竅門及方法，讓你更易取得好成績入大學！

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【1】睇答案溫Past Paper

想快速看一次多年以來的試題，不妨試試從答案推敲題目。此方法適合只有一個答案的科目，例如數學，可看了答案後再分析如何計算，加深對同一Topic問題的印象。

【2】雞精書

坊間有賣的雞精書可以幫助考生掌握技巧和方向，例如較易記的口訣或不同題型的技巧，有助控制答題時間及避免不小心出錯。

【3】考生示例

不要小看考評局每年的考生示例，無論試卷表現如何都有參考價值，可掌握自己的程度，並從成績較優秀的試卷中學習。

【4】研究心儀學科的計分方法

考生早前已排好JUPAS第一次選科，除了確保達到「33222」入大學標準，不妨透過已排入Band A學科的計分方法，決定哪些科目還要加強溫習。

Best 5：重點溫較擅長的科目，令最佳5科分數更高

4C+2X：多溫習較弱的主科

個別科目有加乘：多溫習心儀學系會加乘的科目

【5】萊特納系統

1970年代由德國評論家萊特納（Sebastian Leitner）提出，利用多張提示字卡進行隨機抽問溫習。

1. 在小卡兩面分別寫下問題及答案，並準備5個盒子

2. 答對的放到盒子二，答錯的留在盒子一

3. 第二天再答一次，一直答對的放到盒子三，初次答對的留在盒子二，答錯繼續留在或回到盒子一，如此類推

複習小卡的頻密程度

盒子一：每日一次

盒子二：每兩日一次

盒子三：每4日一次

盒子四：每7日一次

盒子五：每14日一次

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7科5**狀元讀書心得

另外，2020年DSE 7科5**狀元之一的Melody（譚樂敏）亦有不少應試心得，更教大家如何能最有效地臨急抱佛腳！

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許多人準備考試時除了到圖書館，也會選擇到咖啡店或快餐店苦讀。一名網友在Dcard發文，指在連鎖咖啡店讀書的人佔了十幾張桌子，不少網友都指出部份學生在公眾場所唸書時的行為相當討厭。👉Cafe溫書3大行為要留意