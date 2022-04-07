My Melody一向都是日本Sanrio最受歡迎的角色之一，除了有熱賣的精品外，更有一套以她為主角的卡通片《奇幻魔法Melody》。雖然她塑造的屬性是天然呆和可愛，不過近日有連登網民指出，Melody其實是一個充滿心機的綠茶婊，更將卡通片裏的種種惡行一一列出，當中她為Kuromi（可羅米）貼膠布的殘忍影片，還引起了網民的熱話，Sanrio更對My Melody的指控作出回應。



《奇幻魔法Melody》截圖

講到Melody不少人腦裏都會立刻響起「唔該你吖！」嘅聲音，雖然在卡通裏是主角，但她那種看似天然呆、每次都會好心做壞事、甚至帶麻煩給別人的行為，著實令人想起擁有八婆格的綠茶婊。

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近日有網民在LINHK以「有冇人好憎Melody」為題，開PO指自己由細個開始便不喜歡Melody，無論是作狀的聲音，還是全身散發著的八婆格行為都令她感到噁心！貼文隨即引來熱烈回應，不但有大量網民留言，「Sanrio Gift Gate」網店也在Facebook上開PO為Melody「平反」，香港熱門Youtuber小薯茄更以「【八婆】有種朋友叫My Melody」為題拍了一條短片！

官方在Facebook出了半抽水半自嘲式的「平反」post，要使人做嘢，一句「唔該你吖」是必不可少的！（fb＠Sanrio Gift Gate）

阿冰和麗英各扮演Melody和Kuromi，其中一宗罪一定是不問自取！（yt＠小薯茄）

說到Melody八婆格下的第一受害者，必定是曾是她好友的Kuromi（可羅米）！Kuromi不少的心理陰影面積都是因為Melody，她更有一本可羅米筆記專門寫下Melody曾對自己做過的種種惡行，當中小編摘錄了10件關於Melody其實是究極級八婆格的十宗罪！

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雖然Kuromi在卡通中是反派，但實際上是一名義氣仔女，更試過為窮到無飯開的巴庫，潛入皇宮偷包給他們吃，被抓依舊無悔入獄！你又點睇Melody到底係真天然呆，亦或是充滿心機嘅綠茶婊？

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有看過卡通《奇幻魔法Melody》的觀眾，都應該對故事中Melody的行為不陌生，甚至覺得她是綠茶婊，不過原來媽媽先係綠茶婊嘅表表姐？快看看Melody媽媽向女兒灌輸的多句愛情語錄，果然有其母必有其女！

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