【Again My Life/第1集】李準基在新劇因意外身亡，再重生回到15年前的大學時期，今次新劇第1集父母已死兩次，而且似乎有得翻生，網民都跪求眾人可以活到最後。其實以往李準基不少舊作的身世都好悲情，更有網民發現劇中父母多不得好死。



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【1】《Again My Life》

李準基飾演熱血檢察官「金熙祐」，在調查政治人物時死於非命，重生後回到15年前變成大學生。父母15年前因車禍身亡，但已算是李準基演過的角色中較平凡的背景。

爸爸在工廠做夜更，認為兒子繼承了自己的基因，雖然經常開玩笑，但比任何人都重視家人，非常顧家；就算熙祐考最後一名，媽媽也不會嘮叨，只希望他健康長大，對於優秀的檢察官兒子非常驕傲。

【2】《惡之花》

李準基飾演「都賢秀」，18歲時被指是連環殺人犯父親「都民錫」的共犯，之後便失蹤至今（改以白熙成身份生活）。爸爸被控最少殺害7人，但在被捕前懷疑畏罪自殺，令案件無法查出真相。

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【3】《武法律師》

李準基的角色是一名黑道律師「奉尚弼」，擅長走法律罅並創下最高勝訴率。小時候目撃母親「崔真愛」死亡，她生前同樣是律師，當時受到委託調查一宗殺人事件而被殺死。差點被滅口的他長大成為律師，決心為母親討回公道。

【4】《HERO》

李準基飾演龍德日報記者「陳道赫」，父母在他10歲時撞車過世，和姊姊相依為命。道赫父親當年在大世日報工作，因挖掘同事「崔日斗」的秘密而被買兇殺害。他長大才知道當年的車禍是人為，決心要打倒殺父仇人，不過崔日斗如今已成為大世日報社長兼總統候選人。

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【5】《狗和狼的時間》

李準基飾演的「李秀賢」，其檢察官母親因針對泰國黑幫「青幫」的行動而被黑社會高層殺害，令他小時候就被母親的朋友帶回韓國收養。長大後有次任務執行失敗，被迫離開國家情報院，決定隱瞞所有人假死，捨棄身分進入青幫做臥底報仇。

【6】《一枝梅》

8歲時親眼看到父親被殺，但遵守父親的遺言沒有喊出聲而活了下來。失憶的他被收為養子並改名為「龍兒」，長大後成為小混混。偶然知道父親死亡的秘密與殺害他的那把劍有關，為了尋找劍的主人而當上俠盜。

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