【戲院停業/戲院重開/戲院/蝙蝠俠/怪獸與鄧不利多的秘密/奇異博士2/梅艷芳】劇迷餓足3個月，終於等到戲院在4月21日重開，多一個地方可以消閒。今次重開即有各大電影輪住上映，還有之前口碑票房都不俗的作品繼續放映，即看《Opener》整合的映期！



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上映日期：4月21日

【1】《怪獸與鄧不利多的秘密》

主演：Eddie Redmayne、Katherine Waterston、Dan Fogler、Alison Sudol、Ezra Miller、Callum Turner等

類型：奇幻

劇情簡介：JK羅琳怪獸系列第三部，1930年代桂林，紐特·斯卡曼德（Eddie Redmayne飾）幫助一隻麒麟生寶寶，但蓋瑞·葛林戴華德（Mads Mikkelsen飾）的大軍殺掉麒麟並綁架了麒麟寶寶。他之後更殺掉麒麟寶寶，取得它的預知能力，但原來母麒麟生下的是雙胞胎，而其中一隻被紐特救下...

【2】《月球隕落》

主演：荷爾·芭莉、柏德烈·韋遜、約翰·布拉德利、米高·潘納、查理·普拉瑪、于文文及當奴·修打蘭

類型：科幻，災難

劇情簡介：2011年，3名太空人前往外太空修復軌道衛星，卻被一群神秘黑色物體襲擊，結果航天局將事件歸為人為疏忽。10年後，有研究發現月球軌道越來越近地球，航天局也安排人手上太空調查，但執行任務的3名太空人同樣被神秘物體襲擊喪命。同時月球不斷靠近，令地球出現各種毀滅性的自然災難...

【3】《喪盡癲才》

主演：尼古拉斯基治、貝哲羅柏斯卡

類型：動作、喜劇

劇情簡介：Rotten Tomatoes 100%好評，尼古拉斯基治首度「演自己」，飾演懷才不遇的前巨星，瀕臨破產邊緣，唯有出席瘋狂粉絲、富豪哈維（ 貝哲羅柏斯卡 飾）的生日派對以賺取100萬酬勞，沒想到哈維原來是大毒梟...

【4】《奪命狂呼》

主演：大衛艾奎特、妮芙坎貝爾、寇特妮考克絲

類型：驚悚、恐怖

劇情簡介：經典恐怖系列第5集相隔11年回歸，講述小鎮伍茲柏勒曾被一連串殺人事件影響，25年後有不明殺手再度戴上面具虐殺青少年，小鎮居民亦被迫重新面對已塵封的秘密...

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上映日期：4月21日（戲院停業前已上映）

【1】《梅艷芳》

【2】《Drive my car》

【3】《變鈦》

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上映日期：4月27日

【1】《蝙蝠俠》

主演：羅拔柏迪臣、素兒卡維斯、保羅迪諾

類型：動作、英雄片

劇情簡介：布斯韋恩是葛咸城首富的繼承者，同時在夜晚化身蝙蝠俠打擊罪犯。化身為蝙蝠俠的第二年，他逐漸建立復仇使者的形象，令罪犯人見人怕。不過罪案未有減少，其中最大敵人是犯下謀殺案並留下一連串謎團的「謎語人」...

上映日期：4月28日

【1】《無處安心》

類型：動畫、記錄片

劇情簡介：家對許多人來說是個安全的地方，但世上某些角落卻有人無奈要離開家鄉。阿富汗裔的阿密踏上顛沛流離的逃亡之旅，面對伸手可及的幸福，過往記憶卻如桎梏。身體在逃亡，心靈在逃避，所需的或許只是一份包容⋯⋯

【2】《逃獄兄弟2》

主演：譚耀文、張繼聰、吳卓羲、栢天男、張建聲、黃德斌

類型：喜劇

劇情簡介：滾筒（譚耀文 飾）、建天（栢天男 飾）、刀疤（張建聲 飾）和浩正（張繼聰 飾）經歷上次逃獄之後改變不少，安份守己希望盡快完成囚禁。直至被還押的企業家賀俊（吳卓羲 飾）得知面臨終身監禁，不惜以各人的弱點作威脅，迫使大家答應協助他逃獄...

上映日期：5月4日

【1】《奇異博士2：失控多元宇宙》

主演：班尼狄甘巴貝治、伊莉莎伯奧森、切華度艾席霍、黃凱旋、霍奇爾高美斯、米高斯圖巴、麗素麥雅當絲

類型：動作、英雄片

劇情簡介：2021年尾有看《蜘蛛俠：不戰無歸》的話，一定記得故事中分裂出多重宇宙，更令三代蜘蛛俠見面。《奇異博士2》故事設定在事件發生的數月後，奇異博士在一眾盟友幫助下，進入多重宇宙對付敵人。

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