復活節長假期假踏入最後一日，加上政府帶頭取消WFH，一眾打工仔又要返公司。有網民在討論區中呻工作大壓力，到了星期日、長假期的最後一日等，心情已經會很低落，有的更影響到日常生活，失瞓、發惡夢甚至斷片。



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網民「竹鼠(抑鬱)」在連登討論區中發文「大家返工試過壓力大到咩程度?」指自己工最近「Target太大，開始有壓力」雖然暫時可以承受，但想向其他網友請教，「大家壓力大果陣會點？同埋會點減壓？」帖文引來不少打工仔網民留言訴苦，分享工作的辛酸及感受。

有網民表示，在連假最後一日，跟女友啪啪啪時，突然想起明天要返工，性致盡失「dup咗頭」，亦有人留言指自己差點爆血管「Feel到啲血係後頸升到上頭頂，果刻好似斷線咁突然乜都諗唔到，發現再係咁會死，即刻遞信唔做。」

👇👇👇按圖看網民工作壓力大經歷👇👇👇

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大家有沒有試過工作壓力大的瞬間？不少網民都表示，如果工作壓力已經影響到日常生活，甚至身體已經出問題，就應該思考是否要辭職，始終身體最緊要呢！

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政府公共服務預計於4月21日起大致恢復正常公共服務，不少私人公司都會參考政府的工作安排，政府復工，意味著不少打工仔在家工作的日子已成過去。不少打工仔已有近2個月沒回到過辦公室，不少開始「復工」的網民都表示，著西裝時才發現自己大了一個碼，更有人出現爆胎事件。👉即睇8個WFH後遺症👈