【心理測驗/韓國心理測驗/敏感性格】都市人長期處於高壓狀態，加上兩年來疫情仍未完，相信大家性情都容易變得敏感。看看這24個醫生提出的敏感指標，你又中了多少個？



《Penthouse 上流戰爭》劇照

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韓國成均館大學三星首爾醫院（삼성서울병원）精神健康科醫生全洪鎮（音譯，전홍진）利用24條是非題，簡單測試一個人性格是否敏感。如果多過7條問題的答案都是「Yes」，你便屬於較為敏感的人，比較在乎身邊人對自己的看法。

👇點撃圖片看你是否太精神緊張👇

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【1】一句無心說話就令你很生氣

【2】在多人的地方容易感到心情鬱悶

【3】對樓上樓下發出的噪音很敏感

【4】夜晚經常失眠，而且第二天感到很疲倦

【5】不敢看恐怖片或電視節目

【6】看電影或電視時很容易感動到流淚

【7】經常擔心麻煩到別人

【8】難以拒絕其他人的請求

【9】會擔心還未發生的事

【10】不知自己有沒有病而不安

【11】重覆檢查有沒有鎖好門、銀包有沒有帶

【12】遇上重要的事情容易腹瀉或便秘

【13】會開燈或開著電視睡覺

【14】不敢直視其他人的眼睛

【15】緊張時無法好好呼吸

【16】情緒起伏很大

總是不停擔心各種事 / 《Penthouse 上流戰爭》劇照

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【17】容易有自殺的念頭

【18】總是不停擔心各種事

【19】避免成為人群焦點

【20】無法和討厭自己的人待在一起

【21】考試或發表時容易臨場失手

【22】和專制的人在一起會感到不自在

【23】要吃藥才舒緩到不安的心情

【24】經常在想另一半是否出軌

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