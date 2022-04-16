心理測驗丨一緊張就肚痾、FF伴侶出軌？24條是非題測你是否太敏感
【心理測驗/韓國心理測驗/敏感性格】都市人長期處於高壓狀態，加上兩年來疫情仍未完，相信大家性情都容易變得敏感。看看這24個醫生提出的敏感指標，你又中了多少個？
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韓國成均館大學三星首爾醫院（삼성서울병원）精神健康科醫生全洪鎮（音譯，전홍진）利用24條是非題，簡單測試一個人性格是否敏感。如果多過7條問題的答案都是「Yes」，你便屬於較為敏感的人，比較在乎身邊人對自己的看法。
👇點撃圖片看你是否太精神緊張👇
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【1】一句無心說話就令你很生氣
【2】在多人的地方容易感到心情鬱悶
【3】對樓上樓下發出的噪音很敏感
【4】夜晚經常失眠，而且第二天感到很疲倦
【5】不敢看恐怖片或電視節目
【6】看電影或電視時很容易感動到流淚
【7】經常擔心麻煩到別人
【8】難以拒絕其他人的請求
【9】會擔心還未發生的事
【10】不知自己有沒有病而不安
【11】重覆檢查有沒有鎖好門、銀包有沒有帶
【12】遇上重要的事情容易腹瀉或便秘
【13】會開燈或開著電視睡覺
【14】不敢直視其他人的眼睛
【15】緊張時無法好好呼吸
【16】情緒起伏很大
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【17】容易有自殺的念頭
【18】總是不停擔心各種事
【19】避免成為人群焦點
【20】無法和討厭自己的人待在一起
【21】考試或發表時容易臨場失手
【22】和專制的人在一起會感到不自在
【23】要吃藥才舒緩到不安的心情
【24】經常在想另一半是否出軌
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