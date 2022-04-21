【DSE/DSE2022/考試/早餐/消化不良】2022年DSE在4月22日開考，除了溫書應戰，其實飲食方面亦很重要，有專家就推薦腸胃容易消化的食物，甚至可提升集中力和幫助大腦活動，不怕考試前吃壞肚皮影響表現！



DSE開考 / 資料圖片

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考試期間照顧好身體相當重要，如果不慎感冒或肚痾，考試時要狂去廁所，狀態和表現都很大機會受影響。如何避免食錯東西令病菌入肚？其實韓國高考生和香港DSE考生一樣都十分重視公開試，亦為入當地「SKY」三大名校而爭崩頭，所以韓國健康管理協會便整理了考試期間適合及不宜吃的食物、以及考前早餐食咩好。

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腐皮壽司其實是其中一款容易進食和消化的食物，原來早餐吃都可以，另外考試要早起身，很多人都會靠含有大量咖啡因的飲品提神，如咖啡和綠茶。兩款飲品都有利尿作用，怕要密密去廁所的話都最好不要喝。

韓國高考生為入「SKY」三大名校爭崩頭

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疫情下要考試，壓力相信比平時更大，即使平時為食的你都最好忍忍口，因害怕吃錯東西消化不良而影響情緒，反而更不值得，留待考完試才大吃特吃吧！

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近年除了生酮飲食外，最hit的減肥方法非「168斷食」莫屬，全因這種減肥方法適合大部分人士，而且方法簡單，只要遵守概定的時間食飯，其間食乜、食幾多都毋須計算。不過，這個如意算盤，似乎對某些朋友來說就打不響了。難道真的因為他們注定天生肥胖，一世減唔到肥？先別氣餒，或許不是你不夠努力，而是努力的方法用錯了！👉減肥黃金進食時間