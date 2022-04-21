【公務員／公務員招聘／綜合招聘考試／CRE】公務員事務局日前宣布綜合招聘考試（CRE）和《基本法及香港國安法》測試暫定於2022年6月11日及18日舉行，並由即日起至5月3日接受報名。7月1日起刊登的公務員職位招聘，從新推出的《基本法及香港國安法》取得合格成績是所有公務員職位的入職條件。如有意應徵成爲公務員就繼續往下看了解考試內容、申請流程和10條《基本法及香港國安法》參考問題吧！



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有不少政府公務員職位要求申請人通過綜合招聘考試（CRE）作爲語文能力要求。同時《基本法》測試（BLT）也是部分職位的入職要求，但大家要注意今年7月1日起刊登的公務員職位招聘，從新推出的《基本法及香港國安法》測試取得合格成績將成爲所有公務員職位的入職條件。新試卷將會比舊《基本法》測試多5題，考試時間也會增長至30分鐘，從20題中答對10題或以上為合格，成績將永遠有效。

CRE和《基本法及香港國安法》測試暫定將於2022年6月11日及18日舉行，如有需要會於6月或7月内的其他日期舉行。申請期由即日起到5月3日。大家可選擇應考任何一張或多張考試試卷，透過網上或郵寄遞交申請書；申請人只可以透過以上其中一個方法遞交一份申請書，若有重複或資料不全等問題將不獲處理。

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另一輪的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定在2022年年終舉辦；將會另設海外試場方便外地升學或居住考生。香港試場考試日期暫定為2022年10月8日及15日，香港以外試場則暫定於2022年12月10日舉行。有關詳情將於本年稍後公布。

※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準

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