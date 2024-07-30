【公務員／公務員招聘／綜合招聘考試／CRE】政府公布，新一輪綜合招聘考試（CRE）及《基本法及香港國安法》測試即日起接受報名，而考試暫定於2024年10月5日舉行，想知道點報名、截止日期及考試詳情？《開罐》為大家整合咗相關資料，考試內容、申請流程和10條《基本法及香港國安法》參考問題，有意申請政府工就要留意喇！



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根據公務員事務局公布的資料，除香港以外，新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試也暫定於今年12月7日在其他七個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。相關報名日期稍後會再作公布。而今年9月就會開始新一輪招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO II）、二級助理貿易主任（ATO II）及二級運輸主任（TO II），不過詳情會在9月另外公布。

CRE和《基本法及香港國安法》測試每年會舉辦2次，在年中和年底各舉辦一次。不少政府公務員職位要求申請人通過綜合招聘考試（CRE）作爲語文能力要求。而《基本法及香港國安法》測試取得合格成績已經成爲所有公務員職位的入職條件，如果曾考《基本法》測試（BLT）亦需要重考。新試卷將會比舊《基本法》測試多5題，考試時間也會增長至30分鐘，從20題中答對10題或以上為合格，成績將永遠有效。

CRE及基本法考試｜1. 申請日期

申請日期為2024年7月27日至8月9日下午5時

CRE及基本法考試｜2.申請方法

互聯網 ✔️

郵寄 X

傳真 X

電郵 X

👉👉👉網上申請連結

CRE及基本法考試｜3.申請資格

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於2024-25或2025-26學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

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※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準

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