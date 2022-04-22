人生要做的事不過是衣、食、住、行，講到「住」嘅屋企理應是大家感覺最舒服的地方，偏偏隔離左右總有些愛騷擾人的麻煩鄰居，令你無時無刻感到頭痛！近日有網民在Facebook的群組上分享，自己日前成功擊退麻煩鄰居的經驗。他表示同座有一個見人就鬧的師奶，出PO當日不幸遇上，於是靈光一閃下，他決定利用這個機會智取平時自以為靠惡就得的鄰居！



《鬼怪》劇照

日前有網名Stanley Lai的網民，在Facebook上的「on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群」中出PO，講述自己成功擊退同座一位麻煩鄰居的搞笑經驗！事源原PO居住的大廈早幾個月前搬來了一位師奶，而這位師奶很快便憑其見人就鬧的靠惡行為，成為了大廈中人見人憎的存在。

原PO表示無論是自己、媽媽定隔離左右都無一倖免，以至後來怕麻煩，只要一見到這位師奶在電梯入面，都會避得就避，偏偏卻被命運安排了相見！

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《鬼怪》劇照

事發當天原PO如常搭電梯，恰巧見到惡霸師奶出現，為免比人鬧就等埋師奶先關門，但進電梯後的師奶仍用金精火眼怒視他。兩人一人按開門一人按關門，結果電梯門又再打開了，其實當時門外並沒有人，但原PO決定利用這次機會智取這位麻煩鄰居！

「我扮有人入Lift，個師奶住15樓，我住13樓。

我：呀婆，你慢慢。（因為帶住口罩，我就扮埋呀婆把聲！）

呀婆：唔該你幫我撳五樓啦。

我：好，冇問題（我望到個師奶已經四圍望）

我：呀婆，你咁夜仲出街？

呀婆：係呀，我今晚返嚟執返啲嘢，要走啦

我：哦，呀婆你搬咩？

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呀婆：係呀，要去好遠嘅地方。

跟住架電梯去到五樓

我：呀婆，你小心呀，慢慢行。

呀婆：先生你真係好心

跟住我冇再出聲，但我見到個師奶面都青晒，貼埋牆角。」

原PO指這位師奶十分惡死，對人很不友善，為了自己以後不用再怕對方，也不想再比人鬧，便決定自導自演這出撞鬼好戲！看到原PO的經驗後，一眾網民紛紛笑翻，並大讚對方非常醒目，不用硬碰硬就可以解決麻煩！

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其實大家居住在同一個地方，理應互相體諒、遷就方是上上策。不過，如果你不幸遇上原PO這種誰大誰惡誰正確的情況，先別打算一來便硬碰硬！萬一對方真的不顧一切，受傷的只會是自己，如果可以的話，不妨試下學原PO一樣諗一個能一招智取對方的方法吧！

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