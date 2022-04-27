MIRROR 近日頻頻報復式曝光，除了Chill Club年度推介頒獎禮上成大贏家，又有新團歌Innerspace，又公佈7月紅館開10場演唱會。今日（27日)電訊盈科旗下新公司，由魯庭暉揸旗的MakerVille將開記招，有傳會宣布成立MIRROR官方Fans club。



其實鏡粉都有成立後援會，而且出名應援能力強大，當中更有不少財力雄厚的鐵粉，尤其以姜糖和神徒為甚，像姜濤430生日銅鑼灣變姜濤灣，Anson Lo生日神徒擲六位數郵輪獻賀辭便知。正所謂古有劣食勇者塔，今有鏡粉追星等級金字塔！自認MIRROR粉絲的你，快啲Check下自己係咩料！

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大家常說如果五官生得端正，即使有點肉地，亦可從輪廓看得出成為男神女神的潛力，雖然疫情來襲令追星機會又變少，不過今次就利用MIRROR成員的照片，再用FaceApp將他們強行變成12位肥仔，見相如見人，先來看看成員的「全新面貌」吧！👉FaceApp大臉功能實測 MIRROR十二子瞬間變肥佬