姜濤生日丨7款應援小物　姜糖必儲姜B啤牌　$19入手演唱會周邊

【MIRROR/周邊/應援/旺角信和/姜濤】4月30日就是姜濤誕，各位姜糖除了到「姜濤灣」打卡之外還有甚麼行程呢？想報復式消費的話可以買周邊，今次請來信和店主精選7款姜濤應援小物，帶到演唱會都啱用啊！



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雖然MIRROR「周圍都係」，不過想買應援物或明星周邊的話，旺角信和中心始終較集中。商場的周邊專賣店以至格仔舖都有得賣，而這間周邊店更在信和營業了十多年，售賣自家設計明星精品，今次《Opener》就請店主挑選幾款最有人氣的產品！

👇點撃圖片看店主推介應援物👇

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【1】旗仔 $48

店主極力推介姜B旗仔，用來裝飾房間牆壁一流。一整條旗仔有12張，更標榜每張都用上不同相片製作，絕無重覆，見到都心情好。

【2】心心掛牌 $29

一入店舖很難不注意到這些大型心心，雖然追過韓星的你都應該在信和見過這類掛牌，這款則是放大版及精美版。掛牌足足有半隻手臂長，而且做成心型感覺特別Sweet。

【3】鎖匙扣 $29

講到小型應援物，當然不少得可以日日帶出街的鎖匙扣，隨時隨地都可以「掛住」偶像。而且一眼就看得到你是哪個成員的Fans，出街隨時識多一兩個姜糖！

O嘴姜鎖匙扣十分可愛！

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【4】啤牌 $79

排隊買演唱會飛和應援物的時候，前面有長長人龍有排都未到？一副姜B啤牌可以派上用場。解悶之餘還有姜濤相片在上面，一次滿足兩個願望。

【5&6】吊牌、紋身貼紙 各$19

這兩款應援物最啱演唱會期間使用，過膠吊牌又是「識別」你是誰人粉絲的物品，店主建議掛頸，如果男Fans想行低調路線，掛在袋子上亦OK。紋身貼紙每款有幾張，與鏡粉朋友開心Share最好。

【7】手幅 $50/套

演唱會舉手幅又OK，裝飾睡房又OK，平時粉絲自製的手幅可能只得一兩款，這裡勝在一套買到好幾款，不用周圍撲來撲去攞應援。

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