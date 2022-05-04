相信大家小時候都有玩過扮家家酒的遊戲，由煮飯仔到揸車車各種職業的玩具包羅萬有。最近日本有一位48歲的無職大叔起色心卻又不想付錢，竟然用玩具支票向一位風俗女性支付600萬円（大約港幣37萬元）提出締結「愛人契約」。可惜被女性發現可疑報警後因僞造文件被捕……



（ANN NEWS 截圖）

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每年都會出現不少騙案，用各種高超手法瞞天過海，但沒想到這次被捕的48歲無職疑犯須藤慎司竟然在玩具支票上寫上銀行名稱並蓋上印章企圖與20多歲的女性建立「愛人契約」，令不少日本網民傻眼。疑犯須藤與受害女性是透過派遣系風俗服務認識，他於4月27日在東京港區某酒店向該女性提出建立「愛人契約」，並將面額600萬円（大約港幣37萬元）的支票交給她。但須藤離開後，女性覺得支票有可疑並報警，才終於揭發原來支票是用玩具支票僞造。

（TBS NEWS 截圖）

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僞造的支票上面除了寫上面額600萬円（大約港幣37萬元），亦寫上真實銀行的名稱，並用橡膠印章印上姓名印章。製作非常認真，讓風俗店的女性在收到支票當下並沒有立刻發現。可惜最後還是被揭發，疑犯須藤亦承認「我克服唔到自己嘅欲望」。

日本網民看到報導後，除了對「愛人契約」感到荒謬以外，有不少人都對疑犯的兒戲手法感到傻眼。有網民表示疑犯須藤僞造支票固然有罪，女方認同簽契約、沒有立刻發現支票問題也令人匪而所思。當中有人調笑說只是想象女性興奮地帶著假支票到銀行兌換時，銀行櫃檯職員的反應就覺得非常搞笑。

網民想象女性帶著假支票到銀行兌換時，銀行櫃檯職員的反應覺得十分爆笑（YouTube：FNN 截圖）

雖然小編相信大家想賺錢也不會以簽「愛人契約」為首選，大家騙徒手法層出不窮，這個故事教訓大家做交易時也要小心注意文件真僞啊！

同場加映：13歲女童迷戀No.1牛郎被誘做性奴 自拍色情照因一事決向警方爆料

曾經到訪新宿歌舞伎町的大家都應該見識過日本牛郎文化。街上有不少燈牌廣告、亦有牛郎派傳單，吸引女性們到店内指名、點香檳消費。日前有一位人氣牛郎因爲向13歲少女索取猥瑣照片，並進行性行爲而被捕。這位牛郎在被捕後，竟然還講到自己想將少女當成「性奴隸」……13歲女童迷戀No.1牛郎被誘做性奴👈 👈 👈