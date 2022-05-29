這5件無聊事童年做過才叫香港人！對住風扇怪叫、過馬路要踩白線

相信每個人在小時候都曾經做過一些沒有意義，但是自己覺得超級有趣的事情吧！



不管是想像成籃球員拍打班級牌當作灌籃、把橡皮擦屑組合成一條變超長，還是坐在樓梯扶手上滑下樓，只要成功就會開心到不行，雖然長大後可能不會再去做這些事，但對於當年的我們，仍是充滿無限樂趣。

讓我們也來看看，還有哪些行為明明毫無意義，卻還是想做的無聊小事吧～

5件兒時會做的無聊小事，你做過幾多件？▼▼▼

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1. 用扶手電梯刷毛擦鞋

不管是百貨公司還是超市，都可以看到扶手電梯，但是比起往扶手電梯反向奔跑這麼危險的事比起來，更常去用兩邊的刷毛來刷鞋子，雖然有些刷毛滿是灰塵，也還是硬要讓自己的鞋子靠過去擦，好像免費賺到刷鞋子的服務一樣。

2. 拍打超市的米袋

裝滿米的袋子總有一種特別的魔力，真空包裝的米明明超硬，大力拍下去除了痛之外還是痛，卻還是會讓人在經過時想要拍打它，就算被媽媽阻止，都還是想用自己的手掌用力地跟米袋肢體接觸，被問說幹嘛打米袋，也回答不出來，可是就是想打！

3. 雙手沾滿白膠漿再剝掉

美術課最期待的不是終於可以發揮想像力，也不是老師放影片就可以睡覺，而是可以讓自己的手掌抹滿白膠漿，再等它乾掉之後慢慢撕掉，脫皮般的感覺讓人渾身舒暢，看著上面的指紋還會擔心被拿去做壞事，殊不知這種跟爸爸摳下的腳皮一樣，根本沒人想碰。

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4. 電風扇變聲機

柯南變聲要用變聲蝴蝶結，一般人想變聲除了男生可以等到青春期之外，還有一種家電，讓人不分年紀、不分性別都可以變聲的神器「電風扇」。每到了夏天，家人就會搬出電風扇吹，但它不只可以讓空氣循環降溫，還可讓我們的聲音被改變。

5. 過馬路一定要走在白線上

小時候過馬路都會幻想斑馬線外的路面全是岩漿，所以絕對不可以把自己的腳踏出斑馬線的白線，要不然就會馬上溶化，或是走在路上的磁磚如果有一定規律性的顏色，也得照著顏色走，要不然就會被扣分。

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