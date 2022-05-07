【母親節/父母節/韓國母親節/單親媽媽】一年一度母親節又到，其實韓國的母親節和香港不同，定於每年的5月8日，當日同時也是父親節，合稱「父母節」，不過對於單親媽媽恩熙而言，今年的父母節依然充滿了後悔和眼淚。



《愛的迫降》劇照，示意圖非本人

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恩熙有一子一女，分別是哥哥忠洙與女兒多妍，然而哥哥在2019年突然離世。她上節目《요즘육아：금쪽같은 내새끼》時透露兒子猝死的原因：「忠洙平時很喜歡打棒球，某天跟我說要和同學在附近打比賽，就像平時一樣。直至我突然收到同學們的電話，趕到時兒子已經沒有了意識。」

哥哥忠洙（右）在2019年突然離世 / 《요즘육아：금쪽같은 내새끼》

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醫生證實忠洙死於心肌梗塞，令媽媽十分自責：「我覺得自己錯過了救他的機會，很想可以回到意外發生之前。其實他出事的那天我曾勸他不要去玩，因為天氣太熱了，但他太想打棒球，沒把我的話聽入耳。之後我一直回想，要是堅決不讓他出門的話也許一切都會不同。」

媽媽只是離家丟垃圾，多妍也要親眼確認她安全 / 《요즘육아：금쪽같은 내새끼》

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恩熙也在節目中表示自己不敢表露情緒：「雖然有婆婆幫忙照顧多妍，但我不敢流露出十分悲傷的樣子，其實我也想痛快地哭一場。」

事件發生後，目擊哥哥出事的多妍亦十分不安，當媽媽一離家便害怕得大哭，擔心她會意外身亡。專家建議恩熙要適時釋放壓力，一家人才可以走出負面情緒。

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