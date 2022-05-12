【李家超/行政長官/學歷】侯任行政長官李家超，小時候就讀的小學深水埗五邑工商總會學校，為了祝賀他當選，在學校的外牆上掛出大直幡，寫著「熱烈祝賀校友李家超當選行政長官」，校長更表示「一早已經印定」。



李家超就讀的小學為在學校的外牆上掛出大直幡祝賀他當選。（網上圖片）

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而五邑工商學校的網頁也有上載李家超早前出席該校校慶慶典活動的照片，而李更擔任主禮嘉賓，相片更寫「李家超先生為本校第12屆畢業生」。

另一方面，網民亦開始討論多屆行政長官的學歷，甚至連末代港督們都被拿出來比較。有網民笑言李家超只得中學學歷，是歷來學歷最低的特首，亦有報導指他的碩士學位只是函授學位。不過對於他學歷的質疑，李家超早前回應，指自己擁有公共政策及管理的碩士學位，是透過當年警隊與澳洲查爾斯特大學舉辦的計劃而取得。

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亦有網民認為，分數或學歷並非一切，不少人都是高分低能，期待李家超當選之後的發揮。大家覺得學歷重要嗎？留言分享一下吧！

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李家超早前頻頻落區為特首選舉造勢，亦不時爆出「黎明級金句」。5月5日在西九文化區出席活動時，看到一名女孩在喝樽裝飲品，口直心快表示「你第日一定係識吹樂器」有網人認為李家超急才不夠，有時為講而講，強行加對白令場面尷尬，同行人士為了令場面不要太冷清只好陪笑，反而令場面再尷尬多三分。亦有網民指出，李家超只是不善辭令，偶爾鬧點小笑話無傷大雅。👉即睇李家超8句另類金句👈