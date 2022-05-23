韓國24小時自助煮公仔麵店口味多配料任加　網友卻認為台灣做不來

在家煮上一碗熱騰騰的公仔麵加蛋是不少人的宵夜首選，不過如果在家外面突然想吃即食麵，多數時候卻只能使用杯麵熱水沖開的方式。對此，就有網友發現國外有「自助煮公仔麵店」，讓他感到相當新奇發文分享。



沒想到貼文一出，也釣出內行人回覆，「台灣便利店也有，是從韓國引進」。

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原PO以「國外有自助的煮公仔麵店會想要引進嗎？」為題發文表示，看到YouTube影片韓國的「24小時自助公仔麵店」大吃一驚，只見影片中有各式各樣的公仔麵可供選擇，然後從點選公仔麵開始，接著到特製的公仔麵放在電磁爐裡加熱，還可以打蛋加泡菜及各式小菜。

讓看完影片的原PO不禁驚呼，「原來國外有這種東西啊！好先進的感覺呢」，他進一步查到泰國有間一模一樣的，還是世界最大間的自助公仔麵店，「越看越餓阿真是～各位知道有這種東西嗎？」

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貼文曝光後，吸引不少網友紛紛留言，「都出門了我幹嘛還吃即食麵 而且即食麵沒比一般的麵便宜」、「我是不會想出去吃即食麵啦」、「台灣對泡麵需求是加熱水就好」、「良心店啊」、「韓國那個算誠實商店欸，台灣做不起來啦」、「這種店在台灣應該沒辦法持久，只會剛開始嘗鮮比較多人吧 因為台灣小吃太多，選擇太多了」。

也有不少內行網友表示，「台灣便利店也有，是從韓國引進」，「萊爾富有呀，沒看有人用過」、「我家附近萊爾富還有耶」、「全家跟7-11沒看過，萊爾富跟Ok都是跟影片一樣的」、「以前萊爾富還是ok有類似設施，生意不好就默默收起來了」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：超商買泡麵發現「隱藏版服務」！內行人秒回：從韓國引進的】