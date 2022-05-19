【公務員/薪酬/人工/加薪】公務員薪酬趨勢調查結果出爐，不少市民對公務員加薪幅度最高達7.26 %感驚人，私人公司難以跟從。其實近三年因疫情關係，不少私人公司不裁員也凍薪甚至減薪，要在疫市下爭取加人工並非易事。如果打工仔想跟Boss Fight人工，究竟可以點做？《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教打工仔如何一步步爭取加人工。



（《無法成為野獸的我們》劇照）

在扣除遞增薪額後，公務員薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%。公務員有望「疫境」加薪，多個公務員團體感意外，特別是高級公務員加幅奇高。不過私人公司在疫情要跟隊加人工唔容易！

常聽人說「魚唔過塘唔肥」，但若對現下的公司和工作環境感到滿意，有了歸屬感不希望轉工的人也不在少數。這種情況下，唯有想辦法向上司表示意願，但想一個開長白也是高難度課題。企業管理顧問張慧敏Son姐表示，加人工當然需要看時機，但最重要的是要未雨綢繆！

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打工仔剛剛進入社會犯錯是很常見的事，不少人遇見這些情況時都會很彷徨，不知道應該如何解決和向上司交代。有網民在討論區上分享自己即使已經重複檢查，但還是不小心將email發給錯誤的客人。裏面還附有另一位客人的個人資料和地址，令他不知所措。《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教一班打工仔在犯下這種錯誤時應該如何解決。

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