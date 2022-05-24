近日旺角朗豪坊KKplus玩具店，有小朋友挨跌高價天線得得B事件，在城中鬧得沸沸揚揚。天線得得B相信是不少8、90後成長的童年回憶，四位主角蹦蹦跳跳的畫面卻令人印象深刻，大家又是否知道當中幾多不為人知的小趣聞？



日前有小朋友不慎在玩具店中挨跌價值5萬的1.8米天線得得B公仔，責任誰屬引發全城熱議。

日前旺角朗豪坊有小朋友挨跌1.8米高天線得得B事件引發全城熱議，有不少網民指出玩具店竟將價值超過5萬港元的玩具，在沒有任何保護設施下，便隨意放置路中心，實在意義不明；亦有人指出該事件是家長管教不善而引致，與人無尤。

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不過，當中最為爭議性的地方定必為家長指出店主竟謊稱玩具是小朋友「踢跌」，而非「挨跌」。《香港01》今日（24日）亦向小朋友的父親鄭先生就事件作出了解，他表示未看到閉路電視前，自己亦因此而誤會了兒子，第一時間怪責對方，另外事件亦對小朋友造成創傷。

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說到今次事件中不幸被弄碎的主角天線得得B，相信是不少8、90後成長的童年回憶，雖然卡通片中並沒有什麼對白，亦沒有什麼特別情節，但四位主角蹦蹦跳跳的畫面卻令人印象深刻。不過，看了這麼久《天線得得B》的你又知道當中幾多不為人知的小趣聞？其實天線得得B的真實身高竟高過姚明，有隻更識講廣東話！

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【1】靈感來自太空人

天線得得B的形象和靈感是來自太空人，據知製作人當時看到穿著笨重太空衣的太空人走路時像個嬰兒，及太空人登陸月球後認為到處都很新奇的模樣，都讓他從中得到靈感。

【2】四位主角膚色有意思

節目中四位主角代表不同種族。最高的紫色Tinky Winky為白人、綠色Dipsy為黑人、黃色Laa-Laa是華人，紅色Po沒有標明，但他在戲中懂得說廣東話，因此亦有人指他是香港人。而飾演各角色的演員亦分別由白人、黑人及英籍華人飾演，以應對各角色種族的膚色、身高甚至語言。

【3】紅色Po識講廣東話？

在不少過往的節目影片中，不時都會聽到Po講「一二三」及「快啲」，大家所聽到其實都是貨真價實的廣東話，因為是由香港移民的英籍演員Pui Fan Lee所飾演。這也能解釋為何Po會較其他角色體型較小。

【4】紫色Tinky Winky是同性戀？

紅色Po以外，紫色Tinky Winky亦是另一備受關注的角色。節目中他的設定是男生，但因為喜歡用紅色手袋、及有著同性戀意思的紫色身軀和倒三角形天線，而被視為象徵著同性戀。更曾因此惹起爭議而被要求停播，但BBC其後否認有關傳聞。

【5】角色各有影射？

而其餘三個角色的設定亦曾被觀眾視為有各種影射。例如綠色Dipsy因為戴着黑人喜愛的乳牛斑紋帽子，加上綠色象徵和平，而被視為反對種族歧視。而黃色Laa-Laa是Les（女同性戀）的直譯詞，因此被指代表女同性戀者。

【6】角色各有影射？

而紅色Po因為體型細小，加上從未長高（雖然其他角色也沒有……），而被視為侏儒，亦有人認為Po常玩的踏板車，是代表殘疾人士。不過以上各角色的象徵均來自觀眾的猜測，並無得到官方的認證。

【7】真實體型高過姚明？

雖然天線得得B在節目中看起來相當嬌小，但其實他們的真實體型是相當高大！最矮的紅色Po已有183cm身高，最高的紫色Tinky Winky則有305cm高，仲高過姚明！

【8】戲服重但暗藏小機關？

真實體型如此大，戲服當然亦不會輕！據知最高的角色紫色Tinky Winky，其戲服便達60磅重，但演員卻要穿着這些戲服長達11小時，相當不簡單。但幸好戲服內都設有小座位，方便演員在不用拍攝時可以坐下休息。

【9】兔子超巨型

四位主角以外，大家還記得在大草原奔跑的兔子們嗎？牠們的真實體型其實相當大！是一種名為佛來米希巨型兔 (Flemish Giant rabbit)的品種。

【10】大草原的真實模樣？

而天線得得B的主要場景大草原，其實是真實存在的，是一個位於英格蘭的農場。而草原中的圓頂小屋亦是製作團隊親自興建出來。到2001節目結束時，該地成為粉絲朝聖的地方，但未知是否因為過多遊客做成滋擾，其後地方被改裝為池塘。

【11】太陽BB是誰？

節目中的另一靈魂角色——太陽BB，他的名字是Jess Smith，拍攝當時還不足一歲，據知是由製作單位到醫院挑選。拍攝時由Jess的爸爸以泰迪熊引她發笑，最後獲得250英磅（約$2700港幣）及玩具一盒作為薪酬。

【12】太陽BB現在怎樣了？

Jess Smith現年約25歲，據知在學時期是一名舞蹈學系學生。在2015年時，因曾與新任太陽BB合照而引起一陣子熱話。

【13】粉紅奶昔食得唔食得？

在天線得得B中唯一出現過的食物正是粉紅色奶昔。不過它的真身其實不能食用，而是由薯蓉和丙烯酸塗料混合而成。

【14】特別的觀眾

一位曾經成為ISIS人質的法國記者Nicolas Henin在重獲自由後透露，聖戰士會以看電視來放鬆心情，當中的節目包括兒童節目天線得得B。果然人人都有童真的一面……

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