5歲男童困貓籠被虐埋屍藏住宅地下　親母是疑犯警搜屋揭驚人內幕

最近日本發生一宗令人震驚的虐兒致死案,在一所住宅的地下發現埋藏一具5歲男童的遺體。事件中3個被捕疑犯是同居人,當中一人是被虐待而死的5歲小孩的媽媽,而另外兩人卻是與兩母子沒有任何親戚關係的一對夫婦。嫌疑人之間不可思議的同居生活和虐兒的冷血舉動在日本國内引起關注。



(YouTube:@ANN NEWS 截圖)

今年1月18日,5歲男童步夢被他的母親柿本知香和同居人夫婦3人施暴,多次摔在地上致死。犯案後3人挖洞將男童遺體埋在同居住宅的地下。直到3月被男童的幼稚園發現可疑時才揭發慘案,警方拘捕3人後,經調查才發現更多令人痛心的細節……

據日媒報導,疑犯之一的30歲母親柿本知香在2021年1月與男童一起搬進了34歲男子丹羽洋樹和他的54歲妻子石井陽子的同居住宅。男童的托兒所職員表示疑犯柿本曾經提到自己與丈夫有矛盾所以已經搬離住所與友人同住,相信就是搬到了共犯丹羽和石井的家。這位職員更提到開始同居生活前,疑犯柿本一直是位愛護兒子的母親,但搬進那對夫妻的家裏後,一切都改變了。

疑犯3人和被虐致死的男童步夢是一間拉麵店的常客。每次到訪這間拉麵店時,男童都會被逼維持正坐,不但沒有給他提供食物,而且據説疑犯丹羽還會最少連續罵他兩小時。在2021年9月店員終於看不下去,向市政府通報了。只是母親柿本卻表示這是疑犯丹羽幫她教導兒子的一環,否認虐待,於是事件便不了了之。

受虐致死的男童步夢(YouTube:@TBS NEWS DIG Powered by JNN 截圖)

如果在公衆地方3人已經這樣猖狂,到底在家中他們又會如何對待男童呢?經警方調查發現,在去世的一年前起男童已經受到冷血虐待。2021年的1月,疑犯3人將男童關進高70cm,闊41至55cm的雨水箱中,進行推倒、敲打等暴行。2021年5月,男童被拳打、倒吊後,還被關進高190cm,闊100cm,長90cm的貓籠中監禁越2.5小時。最終在2022年1月18日,5歲的男童步夢被3人毒打、多次摔到地上,後頭部受到重創令腦幹損傷致死;在19日被3人埋進同居住宅的地下。種種冷血暴行令人不寒而慄。

(YouTube:@ANN NEWS 截圖)

最可怕的一點是男童可能已經不是第一個受害者。警方在發現男童的遺體後繼續調查住宅時竟然發現了一副人骨。有在住宅附近商店店主表示,疑犯石井的岳母優子曾經與兩夫妻同住。當時她曾經穿著睡衣驚恐地跑進店裏,大叫自己會被殺,還表示自己被那對夫妻關在儲物櫃裏。店主報警處理後,兩人就以岳母有老人痴呆解釋。

自此之後,疑犯丹羽和妻子石井的同居住宅所有門窗都被黑布遮蓋,完全看不到屋内發生甚麽事。在5、6年前開始亦沒有人再看過優子小姐的身影了,至於在屋內發現的另一副人骨是誰,至今仍在調查當中。

