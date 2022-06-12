若說台灣的輕便代步工具是電單車，日本大概就是單車了。



在日本的日常生活裡，單車的功能強大。除了基本用途的買菜、通勤，還能載小孩上下學！由於腳踏車非常盛行，到處有停腳踏車專用的「駐輪場」，日本政府也發展出因應的獨特制度來管理腳踏車。

一起來看看日本的單車文化吧！

日本腳踏車文化的盛況：媽媽族/上班族和外送員/學生族

穿梭在日本街道上的腳踏車族，依照職業與需求，筆者整理成三大族群：勇猛媽媽族、衝刺上班族&外送員、勤奮學生族。

勇猛媽媽族

主要用途：採購、送小孩

媽媽們常常利用腳踏車當代步工具去超市採購，超市外面常常能看見停駐一排腳踏車。

最厲害的是用腳踏車載小孩上下學。日本的腳踏車特化出十分厲害的載人空間，附設遮雨設備，下雨也不怕。多半是電動單車，踩起來省力許多。（當然一台電動單車的價格也非常可觀。）

衝刺上班族/外送員

主要用途：騎車去車站/外送

都市的上班族通勤使用腳踏車，並不是指直接騎著腳踏車去公司，而是騎車去最近的車站搭電車。因為有些住宅區離車站有點距離。車站附近大部分也有停腳踏車場（駐輪場）。

另外，日本的外送員除了利用電單車，也會使用腳踏車外送，服務一點也不差喔！

勤奮學生族

主要用途：騎車去學校

通常是已經比較獨立的中學生們會騎腳踏車上下學。日本的學校從小就會一步步教小朋友獨立生活的能力，大約到了高年級就會自己搭車，所以中學以後大部份是自己上學。

日本的學區附近會有各項提醒標示，地面上會大大的標注「通学路」，經過的車輛會特別謹慎駕車，學生騎車的安全性高。

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獨特的單車停車場和單車登記制度

由於腳踏車盛行，發展出相應的設施「駐輪場」與法規「自転車防犯登録」。

車站附近&自宅駐輪場

駐輪場，中文意思是停腳踏車場，專門拿來停腳踏車。通常設在車站附近、車站附近的購物中心，有分免費或是收費，依照營運單位的規定。

除了共用的駐輪場，公寓也會有住戶專用的私人駐輪場。在租屋或購屋的時候，會寫在物件介紹裡，成為租房考量點之一。

腳踏車防犯登録

自転車防犯登録制度是依照國家公安委員會規則的法律規定，身為腳踏車車主有義務去防犯登錄所做登記，讓警察把握車主的相關資訊。登錄費600日幣（神奈川縣，各地方或有不同），有效期間7年。登錄之後會發行小貼紙讓車主貼在腳踏車上面。

起因是單車被偷竊、路邊隨便丟棄單車的案件實在太多了，政府為了管理單車，每台單車車主都得登錄在案。

但是這個制度只是為了尋找車主。在刑罰上面，由於騎單車並不需要駕照，不會有所謂的吊銷駕照的處罰。有些不守規矩的人會肆無忌憚地違法在人行道上飆單車。雖然被單車撞應該不會造成太大的傷害，但是筆者走在路上還是很害怕飆車的單車。

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腳踏車文化的成因

筆者剛來日本的時候也對日本的單車文化感到神奇，並思考其盛行的原因，整理出以下三點：

適合騎腳踏車的硬體環境

筆者台日兩個地區都騎過單車，相比台灣，日本的街道規劃完整，地面平坦很少有洞，幾乎沒有神秘肥料跟大型垃圾出沒。駕駛普遍遵守交通規則，不搶道，會禮讓，騎單車時感覺比較安心。

缺點是日本有些住宅區的坡度超陡，路上現在還是有電線桿，騎路肩的時候有點不方便。

住商分離，需要去商店街補充物資

住商分離，很多住宅區是真的沒有商店。即使是在都會區，也存在著沒有餐廳的純住宅區，頂多有一兩家陽春的小便利商店。

筆者住在距離東京站車程約36分鐘的小站，住家徒步10分鐘內沒有藥妝店、沒有服裝店，買不到活跳跳海鮮，深夜的時候便利店還買不到便當，當然也沒有宵夜店。

想要採購生活用品，就必須騎腳踏車去商店街，或是搭電車去繁榮的大站附近。在省車錢與方便性的考量下，騎單車是許多人的選擇。

電單車駕照難考+維持成本高+暴走族印象

日本的電單車駕照非常難考，學費又昂貴，大約10~20萬日圓，依照駕照種類以及上課方式有所不同。50c.c的小綿羊比較便宜好考，但是不能載人，對有孩子的家庭不方便。

單車不用考駕照，買了之後直接上路。

在日本持有電單車和台灣一樣需要繳稅（以排放量計算），再加上維修費、停車費，長期算下來也是一筆不小的開銷。單車的話就沒有稅金問題，維修頂多是換鏈子或輪胎打氣。

另外，日本的暴走族常常騎電單車飆車，所以提到電單車，日本人或多或少會聯想到暴走族。

日本都會區的公共運輸系統發達，騎單車抵達車站之後基本上就不需要煩惱如何到達目的地。更偏遠一點地方就會直接開車。便利性介於單車與汽車之間的電單車自然就不太受歡迎。

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盛行卻不失控的單車文化

日本的道路規劃良好，騎單車上路很安心，不管是接送小孩、採購或是通勤都很方便。

不必考照，不需要繳高額學費、稅金與高額維修費，省錢健康又環保。

廣設停腳踏車場「駐輪場」，又有腳踏車防犯登錄「自転車防犯登録」的配套措施，讓單車文化盛行又不失控。

有別於台灣的壯觀電單車大軍，日本單車文化構成的街景也別有一番風味呢！

散步在日本街頭的時候，不妨停下腳步，親眼感受在地居民用腳踏車踩出的生活感吧。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】