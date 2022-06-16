【魷魚遊戲/Netflix/真人騷】大熱影集《魷魚遊戲》邀請素人拍攝真人騷版本，雖然贏家可獨得3千多萬港元獎金，不過比起劇中輸家要賠上性命，真人版竟沒有懲罰，被網民批評太Hea，更想出多款分分鐘比死更難受的罰則！



《魷魚遊戲》即將拍成真人騷！ / Netflix《魷魚遊戲》

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Netflix《魷魚遊戲》近日確認製作第二季之後，接連宣佈開辦拍成真人騷的遊戲節目《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》，招募456名人士爭奪456萬美元（港幣約3,579萬元）獎金。世界各地的人都可以報名面試，不過都要符合以下條件，2023年也要預留約一個月空檔配合拍攝。

【1】年滿21歲及懂英文

【2】上載1分鐘的影片介紹自己

【3】交半身和全身近照，不可P圖

Netflix《魷魚遊戲》

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真人騷與《魷魚遊戲》影集的最大分別是不設懲罰，官方表示賭注很高，但最嚴重的後果只是「空手而歸」。劇中贏家同樣只有1個，不過其他455人都要死，真人騷就當然不用一死以謝天下。很多網民都表示，沒有懲罰的話就失去了想勝出的慾望，更提議多個方案花式懲罰輸家。

👇點撃圖片看《魷魚遊戲》唔使玩命可以點罰👇

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Netflix獨家韓劇《魷魚遊戲》2021年上線，之後隨即全球爆紅，劇中演員如李政宰、鄭好娟等更攞獎攞到手軟。不少網民在劇終時已猜測將有第2季，全因有6大伏線未解，導演更已證實以下這幾位男神即將參加下一季！

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