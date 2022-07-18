DSE考生JUPAS參考　8大畢業生就業率一覽：港大搵工難過城大？

【DSE/JUPAS/大學/8大/神科】DSE就快放榜，同學們亦要根據自己成績去排大學聯招（JUPAS）選擇。大學教育資助委員會（UGC）2021年公佈數據，列出香港8大畢業生的就業率及平均年薪，原來港大仲難搵工過城大。



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大學教育資助委員會，每年都會對大學畢業生作出統計調查，早前公佈了2019/2020年度畢業生的就業率、就業不足率及平均年薪。就業不足率是指7天內，在非自願情況下工作少於35小時。率令人意外的是，香港教育大學畢業生的就業不足率高達7.3%，即平均每14人就有一人開工不足。而失業率最高的大學，竟然是中文大學。

香港城市大學

失業率：2.4%

就業不足率：5.4%

平均月薪：$17500



香港浸會大學

失業率：2.4%

就業不足率：3.7%

平均月薪：$17833



嶺南大學

失業率：4.4%

就業不足率：5.8%

平均月薪：$15083



香港中文大學

失業率：5.7%

就業不足率：4.0%

平均月薪：$26583



（資料圖片）

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香港教育大學

失業率：2.6%

就業不足率：7.3%

平均月薪：$26500



香港理工大學

失業率：2.6%

就業不足率：5.1%

平均月薪：$20833



香港科技大學

失業率：2.4%

就業不足率：4.5%

平均月薪：$22000



香港大學

失業率：1.3%

就業不足率：6.7%

平均月薪：$28000



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