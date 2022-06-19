TWICE多賢開通個人IG一個月破485追蹤　新相化身童話公主勁吸Like

韓女團TWICE成員多賢外形甜美可愛，因皮膚白嫩光滑被粉絲稱為「豆腐」，古靈精怪的她也是隊內的「氣氛擔當」。



日前她在個人IG曬出一組絕美照片，只見她穿著藍色蓬蓬裙露出香肩，優雅地站在莊園裡，就像從故事裡走出來一樣，夢幻又仙氣的造型讓粉絲直呼「完全就是童話公主」！

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今年5月多賢開通了個人IG，短短一個月已擁有485萬粉絲，除了分享生活日常，也會發其他成員的合照。日前她PO了一組照片，是不久前拍攝個人寫真書裡的造型，可以看見她身處莊園，穿著天藍色的蓬蓬裙，露出白皙的香肩和鎖骨，手裡拿著一束紫色小花，坐在噴水池前面的草地，整個人被超大的裙擺包裹著，仿佛坐在藍色花朵裡的小精靈，露出她的招牌微笑迷倒無數粉絲。

照片曝光不到一天已經收穫185萬人點讚，由於是個人寫真書裡的造型，她這樣大方曬出來讓粉絲們驚喜不已，紛紛留言「完全就是童話公主」、「太像Elsa了」、「這麼誇張的裙都hold得住，不虧是我們的多賢」！

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