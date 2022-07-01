颱風｜天文台午夜前改發3號風球難捉摸　7個時間暗號港人先睇得明

撰文：明洞Mandu
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熱帶風暴暹芭為本港颱風季節揭開序幕，天文台預測本地風勢會在6月30日晚逐漸增強，午夜前改發三號強風信號。相信大家都只知道午夜前是代表天黑後，但實則幾點會掛三號風球就是個謎。一起看看還有哪些香港人專屬「時間暗號」吧！

打風時在室外的市民都要與風雨搏鬥 / 夏家朗 攝

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昨日（6月30日）下午5時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約650公里，預料繼續向西北偏北移動，天文台預測本地風勢會在今晚逐漸增強，午夜前改發三號強風信號。相信不少人都會疑惑，到底天文台提出的改發信號時間是甚麼時候呢？

熱帶風暴暹芭集結在香港以南約650公里

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另一個令人摸不著頭腦的打風術語相信是「下午較後」時間，2021年颱風獅子山襲港，8號風球掛足22小時，之後另一颱風圓規隨即殺到，天文台只表示會在下午較後時間考慮發出8號烈風或暴風信號，直至最後一刻才修訂為下午4時至6時。

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其實香港還有不少「自己友」才懂的時間暗號，例如「得閒飲茶」、「係咁先啦」等，背後含意只有香港人才懂，有時聽到都不禁會心微笑！

▼▼▼▼▼7個時間暗號香港人才懂▼▼▼▼▼

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踏入夏天又迎來風季，熱帶低氣壓暹芭逼近本港，30日上午11時集結在香港以南約730公里，預料向西北偏北移動。天文台昨晚已發出一號戒備信號，7.1回歸當日最強風力可達7級強風。

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