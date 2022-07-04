倪匡逝世丨衛斯理小說7個時期驚嚇封面　網民：有童年陰影瞓唔著

【倪匡逝世/衛斯理】倪匡7月3日在家安詳離世，他寫作多年，以筆名「衛斯理」最為人熟悉，以這名字創作了150本小說，橫跨40年。衛斯理系列多達7款封面，網民更形容是童年陰影之一，見到都怕怕，你又是被哪個封面嚇大的呢？



倪匡最拿手的科幻小說《衛斯理》系列是不少人的集體回憶（吳鍾坤 攝）

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香港文學巨匠倪匡昨日（7月3日）下午在家安詳離世，享年87歲。被譽為「香港四大才子」之一的他著有多部作品，其中又以筆名「衛斯理」最為人所知，60年代起他以這名字創作了150個故事，用第一人稱撰寫衛斯理遇到的一系列事件，直至2005年才封筆。

衛斯理（倪匡）擅長以數個字的書名引起讀者無限想像

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衛斯理擅長以數個字的書名引起讀者無限想像，加上驚嚇程度滿分的封面，很多人都直言小時候根本不敢借閱或購買。這系列亦陪伴大量網民度過童年及少年時代，更令他們愛上了科幻小說，單單封面已有7個不同版本，你又是看哪款長大的呢？

👇點撃圖片看《衛斯理》7個不同版本封面👇

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【1】明窗

現時衛斯理系列最常見的版本都是由明窗出版社負責，包括衛斯理珍藏版及少年版。網民形容珍藏版是集合了「2000年代的設計精髓」，例如新細明體加黑體、對比強烈的配色，少年版封面則改走動漫風，減少驚慄的感覺。

【2】勤+緣

封面是寫實風格，通常請來真人拍攝照片，尺度亦是眾出版社之中最大，未揭開書本已經有無限遐想，有網民指「中學喺圖書館見到《妖火》個封面都尷尬到唔敢借」。

【3】1978年初版

由香港漫畫家王司馬所繪製，是元祖版本的衛斯理系列封面，當時王司馬一共畫了12集。可惜1983年他因病去世，無法再為小說畫封面。

衛斯理小說（吳鍾坤 攝）

【4】遠景出版公司

徐秀美繪畫的另一經典版本，以水彩風格插畫為封面，但不知為何每個人物都散發恐怖的感覺，用色方面亦比較灰暗。網民表示，一見到封面角色總感覺他們沒有好下場。

【5】博益

採用類似油畫的封面，夠搶眼不會太保守，但又不會驚喜變驚嚇，即使是怕科幻小說的你也不用擔心。

【6】皇冠

眾多出版社之中封面算精美，部分更有16、17世紀西方名畫感覺，相對「兒童適宜」，但如果喜愛驚慄及科幻感就會嫌太小兒科。

【7】利文

主要在1986年間出版，算是較早期衛斯理系列作品。部分封面起用金髮碧眼的外國Model，風格同樣有滿滿的年代感。

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