Disney+播9部2022第40屆金像獎入圍電影　梅艷芳/濁水漂流/智齒

2022年第40屆香港電影金像獎睽違兩年，雖然4月因疫情一度延期，但7月17日終於以實體頒獎禮形式舉行。頒獎前夕先發現電影上映的時候冇睇到？其實Disney+有得隨時隨地收看其中9部提名作品，趁周末一齊重溫這些好戲吧！



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【1】《智齒》Limbo

主演：林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之

提名：14項（最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳攝影、最佳剪接、最佳動作設計、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果、最佳視覺效果）

類型：警匪、驚悚、動作

劇情：剛畢業的任凱（李淳 飾）因一宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟 飾）拍檔。然而斬哥重遇誤殺其家人的街童王桃（劉雅瑟 飾），恨意再次被激發；任凱大意失槍結果被拾獲，兇手潛伏在城市之中，危機逼近……

【2】《梅艷芳》Anita

主演：王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟、古天樂、楊祐寧

提名：12項（最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、 最佳新演員、最佳攝影、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果、最佳視覺效果）

類型：傳記、劇情、真人真事改編

劇情：由王丹妮飾演天后梅艷芳，由她與胞姊梅愛芳（廖子妤 飾）賣唱，到與張國榮（劉俊謙 飾）同台演出成為好友。此外她其中兩段戀情、傳聞被黑幫頭目打一巴以及穿婚紗舉行最後一次演唱會的故事都有搬上大銀幕。

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【3】《濁水漂流》Drifting

主演：吳鎮宇、李麗珍、謝君豪、蔡思韵、朱栢康、寶珮如、柯煒林

提名：11項（最佳電影、最佳編劇、最佳男主角、兩項最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員、最佳美術指導、最佳原創電影音樂、 最佳原創電影歌曲、新晉導演）

類型：劇情、真人真事改編

劇情：2012年最冷的一天，政府人員在沒有事前通知下，於深水埗通州街天橋附近突擊清場，40多名露宿者，包括癮君子輝哥（吳鎮宇 飾）、曾是舞小姐的陳妹（李麗珍 飾）及越南難民老爺（謝君豪 飾）的家當全被棄掉。事後眾人在社工何姑娘（蔡思韵 飾）協助下控告政府，但每人只獲賠償2,000港元，打官司的一年間他們又是如何生活呢？

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【4】《怒火》Raging Fire

主演：謝霆鋒、甄子丹

提名：8項（最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳音響效果、最佳視覺效果）

類型：警匪、動作

劇情：導演陳木勝遺作，重案組警察張崇邦（甄子丹 飾）對付國際毒梟時竟遇上另一群殺警的蒙面悍匪，他追查兇手時卻發現首領是昔日戰友邱剛敖（謝霆鋒 飾）。敖曾是警隊明日之星，更與邦亦師亦友，然而一件事讓二人命運改寫，重遇後更掀起恩怨情仇。

【5】《一秒拳王》One Second Champion

主演：周國賢、查朗·桑提納托古、趙善恆、林明禎

提名：4項（最佳編劇、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、新晉導演）

類型：劇情、運動、奇幻

劇情：周天仁（周國賢 飾）自小就能預知一秒未來，但生活渾渾噩噩，直至拳館老闆葉志信（趙善恆 飾）招攬他。過關斬將的仁因超能力被否決比賽資格，只可以與剛剛打死對手的拳王鄭耀祖（查朗·桑提納托古 飾）對賽。比賽前夕，仁與兒子發生交通意外，他亦失去預知能力...

【6】《拆彈專家2》Shock Wave 2

主演：劉德華、劉青雲

提名：4項（最佳剪接、最佳動作設計、最佳音響效果、最佳視覺效果）

類型：動作

劇情：前拆彈專家潘乘風（劉德華 飾）因一次任務受傷要截肢，更被迫離開警隊，數年後出現在酒店爆炸案現場，被列為頭號嫌疑人的他卻失憶，堅稱甚麼都不記得。同時爆炸案接二連三發生，令昔日戰友董卓文（劉青雲 飾）決定找不知是敵是友的他合作，破壞組織炸毀青馬大橋及機場的大計...

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【7】《除暴》Caught In Time

主演：吳彥祖、王千源、春夏、衛詩雅

提名：2項（最佳女配角、新晉導演）

類型：警匪、動作

劇情：改編自內地搶劫殺人犯張君案，刑警鍾誠（王千源 飾）追捕悍匪張隼（吳彥祖飾）的犯罪集團「老鷹幫」，他們10年來犯下多宗罪行，其中吳彥祖犯罪的另一面，其實有情有義，角色令網民相當驚喜。

【8】《狂舞派3》The Way We Keep Dancing

主演：顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文、劉敬雯、Heyo

提名：1項（最佳原創電影歌曲《歡迎嚟到呢座城市》）

類型：舞蹈

劇情：《狂舞派》續集，一群進駐龍城的創作人，包括唱作人Heyo（Heyo 飾）、排舞師奶茶（劉敬雯 飾）、YouTuber阿良（蔡瀚億 飾）、新晉藝人Hana（顏卓靈 飾）及舞者男友Dave（楊樂文 飾）面對急劇加租，原來背後是地產商作祟要把龍城轉型。

【9】《月老》Till We Meet Again

主演：柯震東、宋芸樺、王淨

提名：1項（最佳亞洲華語電影）

類型：愛情、奇幻、小說改編

劇情：遭雷電劈死的石孝綸（柯震東 飾）來到陰間，他決定成為月老累積陰德再轉世為人。與Pinky（王淨 飾）執行任務時，遇見生前女友小咪（宋芸樺 飾）及狗狗阿魯，令他希望幫助小咪尋找新的姻緣。同時陰間的鬼頭成計劃復仇，原來500年前背叛他的盜賊妹妹正是小咪的前世。

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辛苦工作完一星期，去到週末無論有冇打風，相信唔少人都寧願宅在家中消磨一日。不過，成日流流長，就算玩機都冇可能玩到成日，呢個時候最好梗係攤喺梳化煲劇或者睇戲啦！為咗令大家唔好喺屋企悶親，《開罐Opener》小編為你挑選10套Netflix高質電視劇同電影，等你宅在家的日子都可以好充實！

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