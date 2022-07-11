登記護士訓練課程2022年招生　一文睇清入學要求、這間學費全免！

疫情下香港的醫療體系受到嚴重衝擊，全靠一班前線醫護人員無私抗疫。一系列護士訓練學校最近為2年全日制登記護士訓練課程招生，學生修畢課程就可以符合資格向香港護士管理局申請登記成爲護士，成爲醫護人員的一份子。而且當中有一所學校還全數資助學生的全期學費！



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登記護士(普通科)的訓練課程是爲期兩年的全日制訓練課程。課程當中涵蓋登記護士須達到的核心才能，課程包括理論學習同時，亦有責任與權益的基礎原則、專科護理學導論等内容。完成課程並考試及格後，學生就符合資格向香港護士管理局申請登記為登記護士；起薪點為月薪港幣$21,615（包括每月津貼）。當中葛量洪醫院護士學校的登記護士(普通科)訓練課程還豁免學費，由醫管局全數資助！

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*所有資料以學院官方網頁爲準



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【紀律部隊/政府工/懲教處/消防處/香港海關/警務處/入境事務處】政府工的薪酬待遇與穩定性，是不少市民選擇就職的原因。其實除了一般的文職工作外，紀律部隊方面亦有大量空缺進行招聘。有興趣的申請者可於公務員事務局網站下載申請表格，或於民政諮詢中心或勞工處中心索取。👉👉👉即睇香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬