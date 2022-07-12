健康碼丨安心出行實名登記　3類人限制一文睇清　咩情況會變紅色?

【安心出行／實名制／紅黃綠碼／健康碼／盧寵茂／電子手環】盧寵茂在TVB節目上表示，安心出行在未來會改為實名制，配合紅、黃、綠3種健康碼以杜絕確診者走入社區，新政策又有甚麼注意事項呢？《Opener》解答你6大迷思！



醫務衞生局局長盧寵茂 / 資料圖片

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第五波疫情出現反彈，昨日（7月11日）新增2,863宗確診，政府考慮將安心出行實名制，以及推行紅、黃、綠三種顏色的健康碼，以限制部分市民的社區活動。本月15日起，感染並接受居家隔離的人士都要配戴電子手環。

港府有意仿效內地或澳門用「紅黃綠」碼

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醫務衞生局局長盧寵茂在TVB《講清講楚》表示，有意仿效內地或澳門用「紅黃綠」碼，並配合「安心出行」實名制，到底新政策又有甚麼事項要注意呢？

【1】紅、黃、綠碼點樣分？

紅碼

核酸檢測陽性人士、以及懷疑個案：將會無法進入特定場所，尤其是高危地方如醫院及院舍。

黃碼

海外入境檢疫人士：完成酒店檢疫，回家接受健康監測期間會轉為黃碼，部份活動如工作、上課或搭車不會受限，但仍未可進入高危場所，及無法參與要除下口罩的活動。

綠碼

出入場所及活動不受限制

【2】與安心出行有咩分別？

安心出行記錄市民行蹤，如果與已感染人士在同時段去過同一場所，系統會發出通知提醒。

相反健康碼將由政府計算出每個人可否出現於指定地方，可能是較高危的場所，但內地亦曾有例子，有市民突然「紅碼」而無法到銀行提款。

【3】安心出行實名制如何推行？

現時安心出行未有實名制，立法會議員簡慧敏建議可配合電話卡實名登記推行，不過也有網民認為安心出行加針卡的方法基本上已等同實名制。

現時安心出行未有實名制 / 資料圖片

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【4】健康碼實名制如何推行？

香港健康碼細節未定，參考廣東省「粵康碼」實名制，要求民眾在微信「粵省事」App，以人臉識別、微信支付密碼或回鄉證號碼登記；澳門「澳康碼」登記時則要輸入個人資料，如姓名及電話等。

【5】健康碼變紅色有咩原因？

香港健康碼未有相關詳情，但根據浙江省衛健委的資訊，當地健康碼變色可能是因為以下理由：

1. 與確診者之間有接觸史，包括密切接觸者，以及與確診者發病4天內同時段到過同場所及250米範圍內，並停留1小時以上

2. 到訪過中高風險區域，手機信號曾覆蓋亦計算在內

3. 申報健康碼時填寫的訊息不準確

4. 被列為懷疑個案，有待核實

【6】健康碼變紅色點做好？

香港方面未公佈，但澳門「澳康碼」指引用戶自行申報當天情況，包括有無病徵、過去14天接觸史及旅遊史，再去運算及更新健康碼顏色。如果中招，當局可要求患者自行上傳出行紀錄。

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