I SWIM丨第1集劇情被批離地　5大離譜設定　網民：32歲仲扮中學生

【I SWIM / ViuTV / 呂爵安 / 魏浚笙】7月11日首播的《I SWIM》事前獲網民睇高一線，不過播出後卻被指劇情太離地，很多地方都與現實的香港中學生不太相似，唯有靠看養眼的靚仔靚女以及肌肉才撐得下去。



魏浚笙（Jeffrey）

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ViuTV原創劇《I SWIM》昨晚（7月11日）首播，由呂爵安（Edan）以及魏浚笙（Jeffrey）主演，兩位《膠戰》男神聯同劇中其他角色一同上演男校泳隊的熱血青春記錄，有肌肉場面Fans固然最開心，不過第1集已有5個位令網民大呼極出戲，不明白為何劇情會這樣設定。

呂爵安（Edan）

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【1】眾人全是中學生

《I SWIM》一眾主演基本上已20多歲，第1集出場的C班泳隊成員中，年紀最小的已是98年出世的Jeffrey及歐鎮灝（George），第2集才露面的邱士縉（Stanley）和王智德（Alton）年紀更已31及32歲。

眾人在視覺年齡及真實歲數上都扮演不了中五學生，雖然《I SWIM》是改編自導演馮志強同名原創小說，更是其個人經歷，不過網民都認為改成大學生作背景更適合。

C班泳隊成員中，年紀最小的已是98年出世的Jeffrey（右一）及George（右二）

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【2】A班大一年？

第1集講到C班在水運會長期是A班手下敗將，原因之一竟是「A班同學大一年」，而且是全班同學都大一年！網民聞言表示此設定極離地：「香港邊有中學會咁？」、「集體留班？」

【3】打氣方式太古怪

另一離地設定，班際比賽打氣時理應會同時叫出班級名，如「5A」、「5C」，但劇中的同學仔只大叫「A班」及「C班」，同樣令人摸不著頭腦。

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【4】一言不合就做Gym

劇中Edan飾演的李馬榮為人認真又不服輸，經常在學校健身室瘋狂做Gym思考人生。但在第1集他已數次進出健身室，而且可以逗留一整晚又沒有其他人，令網民大呼離奇。

【5】其他不連戲及奇怪設定

C班在課室上堂時只有約20位同學，但到水運會全班人數突然急增一倍；中五學生仍會一齊上Art堂，而且學的是廣告彩上色，與現時香港大部份中學的學制相當不同。

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