I SWIM票選 8大爆肌男神　魏浚笙 Jeffrey唔係世一！網民心水是他

【I SWIM / 肌肉 / 呂爵安 / 魏浚笙】只有10集的《I SWIM》節奏明快，第2集已去到水運會劇情，一眾主要角色都上陣比賽，Fans都坦言畫面夠晒治癒，即看劇中8位男神的爆肌照過個Hot Summer！



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ViuTV原創劇《I SWIM》7月11日開播，本身播出之前已引來很多Fans的關注，因為當中有MIRROR的Edan、Stanley及Alton，又有《膠戰》Jeffrey。當中最矚目一定是一班飾演泳手的演員除衫晒肌，眾人為了在鏡頭前更好看，加上又會被Fans瘋狂Cap圖都搏命操練，以下8位《I SWIM》肌肉男神總有一位是你最愛。

👇點撃圖片看《I SWIM》8位主演男星肌肉照👇

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【1】呂爵安 Edan

MIRROR成員之一，飾演李馬榮，C班泳隊隊長兼四式全能泳手，繼《男排女將》及《大叔的愛》之後再拍ViuTV劇。早前在個人歌《My Apple Pie》已著過背心露出老鼠仔，今次大晒健身成果粉絲都好興奮。

【2】魏浚笙 Jeffrey

《膠戰》男神Jeffrey首次主演劇集，飾演C班轉校生余浪沖，雖然已很久沒游泳，但擁有天賦學習能力。除了外貌及身材都不得了，Jeffrey在第2集更「犧牲色相」上演游水甩褲情節，笑翻一眾網民。

【3】邱士縉 Stanley

MIRROR的Stanley飾演黃亞樂，是A班明星泳手，同時是學校多項賽事的記錄保持者。Stanley雖然一向出名大隻，不過原來都係「脫衣有肉」類型，即場除外套落水比賽迷死一班妹豬，不少網民驚訝Stanley六嚿腹肌好澎湃，公認是眾男演員之中身材最強！

（左起）Edan、Phoebus、Stanley、Alton

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【4】吳啟洋 Phoebus

P1X3L成員Phoebus是ViuTV《全民造星II》冠軍，藝人合約屬於ViuTV，飾演C班班長簡雲長，也是余浪沖的小學同學。班長天資不及李馬榮，只好將勤補拙，性格老實的他相當可靠。

【5】王智騫 Martin

大家對Martin可能較陌生，飾演C班泳隊成員程子帆的他其實有「翻版柯震東」之稱，亦曾在電影《熱血合唱團》與劉德華合作。阿帆游泳風格穩妥，因腿抽筋而令余浪沖被逼出戰水運會。

【6】王智德 Alton

曾說過「肌肉就是力量」的Alton，其實都是MIRROR肌肉擔當之一，飾演A班同學羅力森的他，實力長期被黃亞樂所遮蓋，令他心有不甘想表現自己。

【7】歐鎮灝 George

P1X3L成員George是《全民造星II》10強之一，今次飾演C班泳隊成員何大秋，平時練水態度懶散，不過一被激起鬥心便能發揮水準，小學雞人物設定令網民都表示他好像身邊的中學同學。

【8】葉振弘 Marco

P1X3L成員Marco亦有參加《全民造星II》，飾演A班泳隊成員楊仕福，實力長期在C班眾人以下，接力賽亦要靠黃亞樂神Carry，結果成為C班用來玩心理戰的目標。

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7月11日首播的《I SWIM》事前獲網民睇高一線，不過播出後卻被指劇情太離地，很多地方都與現實的香港中學生不太相似，唯有靠看養眼的靚仔靚女以及肌肉才撐得下去。

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