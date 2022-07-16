酷熱天氣｜臭狐汗臭點樣分？醫生教你7招防臭　搽止汗劑都有技巧!

夏天除了為大地帶來美腿和雨水，更為大地帶來了汗水！近日天氣炎熱，一出街即大汗淋漓，多汗、有汗臭是令不少人困擾的問題。搭巴士地鐵不時就會聞到一陣陣汗臭，自己流汗流到衣服濕透也會十分尷尬......到底如何才可以趕走汗臭和多汗的問題呢？



（《機場特警》劇照）

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《開罐Opener》就請教了皮膚及性病科林旭強醫生，教大家幾招防止多汗和汗臭。原來汗臭成因，是因為在汗水下皮膚上的細菌分解，過程中就會產生大家所講的「汗臭味」。他亦講到「臭狐」和「汗臭」是不一樣的；簡單分別的話，臭狐主要集中在腋下，而且就算無出汗也會有臭味。而汗臭就是出汗才會有異味，大家求醫前記得要好好留意！

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那麼發現自己有汗臭之後，又應該怎樣減少汗臭情況？林醫生就教大家擺脫汗臭和多汗！

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