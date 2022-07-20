DSE放榜｜12句安慰說話難聽過粗口　專家教你7招秘技呵返傷心朋友

【2022DSE】DSE放榜，有人歡喜有人愁，考得好自然開心，如果有朋友考得唔好，你又想安慰對方，小心好心做壤事！有12句看似安慰的說話，聽在對方耳內，分分鐘變成補刀，唔講好過講。



中學文憑試放榜，今年每1.4人爭一個大學學位。（資料圖片）

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2022年中學文憑試7月20日放榜，雖然成績早已塵埃落定，不過一眾考生心情固然是「又期待又怕受傷害」，怕自己考得比預期低分而要四出找學校，也怕辜負了家人和老師的期望。對考得比想像中差的朋友，想安慰對方卻無從入手？如果用錯「公廁」心靈雞湯，分分鐘安慰不成，仲捅多對方一刀！

小心隨時說錯話！ / 《大叔的愛》

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最常見卻有反效果的安慰，例如「跨過咗今次就會冇事」、「呢個只係人生中好細嘅挑戰」、「唔好咁大壓力，放鬆啲」這一類以高高在上姿態的說話，難聽過粗口，真係唔講好過講。那麼應該如何安慰對方呢？

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臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當事人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「朋友，還好嗎？」

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【DSE／DSE2022／文憑試／文憑試2022】2022年DSE中學文憑試7月20日放榜，一眾應屆考生心情難免緊張，但結果已塵埃落定，與其擔心結果好壞不如積極找尋適合自己的方向。娛樂圈不少藝人亦跟大家一樣經歷過公開試，當你看過他們的分數以及入行前的方向後，便會發現「條條大路通羅馬」！

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