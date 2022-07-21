熊貓安安離世丨盈盈樂樂狂食白果　4大原因揭居港熊貓點解咁難生B

【熊貓安安離世/安安離世/安安熊貓】海洋公園大熊貓安安離世，終年35歲，牠一生情路坎坷，與一同來港的佳佳亦擦不出火花，而另一對大熊貓盈盈樂樂多年未有所出，看來居港大熊貓似乎難以懷孕及生BB，原因又是甚麼呢？



海洋公園大熊貓安安離世，終年35歲 / 資料圖片

據了解，園方都曾考慮讓安安和佳佳二熊交配繁殖，可惜安安「襄王無夢」，年輕一截的安安有時更會「躁底」追打佳佳。當年佳佳則由於年事已高，再懷孕會有一定風險，所以最後園方都放棄此計劃。另一對在港居住的大熊貓盈盈和樂樂，雖然試過成功懷孕，但都多次食白果或胎兒被母體吸收，至今仍未有後代。

為了讓大熊貓自然繁殖，飼養員都花了不少心思促進熊貓情侶間的感情，如四川都江堰的大熊貓基地就會播放「熊貓AV」，又從小訓練牠們起身拿取食物，鍛煉後腿肌肉令交配時更順利。但大熊貓其實視力不佳，看完「愛情動作片」分分鐘也等於沒看過。

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四川都江堰大熊貓基地飼養員劉子劍曾向傳媒表示，大熊貓擇偶條件亦相當嚴格，較「高質」的雌性熊貓會有多於一個追求者，牠們會透過觀察雄性熊貓倒立去廁所，去測試對方的體能，「射程」越高體能越好。即使有發情行為，也不代表可以造「熊」成功，因為熊貓發情期較其他動物短，每年只有1至3天，錯過的話便要下年再試。

大熊貓安安 / 資料圖片

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大熊貓主要都是圈養，活動量較少也會影響性慾，四川省林業和草原局猜測，可能是因為香港大熊貓數量少，沒有其他異性可選擇，即使被安排作一對也未必日久生情，難以投放情感。亦有說法認為四川的氣候和環境，比濕熱的香港更適合大熊貓長居及懷孕。

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安安近日傳來食慾不振的消息，令人擔心其健康，海洋公園和特首李家超也叫市民集氣。而今早(21日)園方表示，已於早上8時40分為安安進行安樂死，終年35歲，即人類105歲。安安在香港生活了23年，是第一代來港的熊貓，也是海洋公園的皇牌，多年來不少市民為一睹其容貌在館內靜候。你對牠了解又有多深呢？

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