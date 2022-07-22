英國熱浪丨40度高溫焫著雄蜂「爆炸性射精」專家：陰莖會變這樣！

【英國熱浪】英國多個地區氣溫超過40度，原來不只人類熱到焫著，連蜜蜂都頂唔順。雄蜂抵受不了高溫時會抽搐，甚至出現「爆炸性射精」，過程中連「弟弟」都會被擠出體外，精盡「蜂」亡。



歐洲近日受熱浪侵襲，來自北非及撒哈拉沙漠的熱空氣聚集在上空，英國多個地區氣溫超過40度，當地氣象局更發出最嚴重的紅色極端高溫警告。除了英國人面對前所未有的高溫，當地的蜜蜂更可能因意外射精隨時喪命。

英國報章《Daily Star》報導，當地氣溫持續上升令雄蜂遇到生命危機，因為牠們難以抵受高溫，承受過大壓力時便會抽搐並出現「爆炸性射精」，陰莖會被擠出來，腹部也被掏空，最終精盡「蜂」亡。

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英屬哥倫比亞大學博士Alison McAfee表示，這也是為何雄蜂自然交配後會死亡的原因，「其實雄蜂比雌蜂更難在炎熱環境下生存，因為牠們的染色體只有一半，但現時仍未解釋到為甚麼雄蜂壓力過大時會自動射精。」

雖然雌蜂主要負責製造蜂蜜及延續下一代，不過沒有雄蜂的協助也難以成事，如果大量雄蜂因熱浪而死的話，對生態都會造成一定影響。

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【英國 / 移民 / 冷氣機】近日英國天氣炎熱，預測最近兩天氣溫可能會高達41°C，向國内多個地區發佈史上首個紅色極端高溫警告。當地國防部的停機坪甚至熱到融，要轉至另一個機場升降。有移民英國的港人YouTuber最近亦表示，「英國夏天熱起上嚟都真係幾難頂」，坐上私家車時所有東西都「辣手」，好像回到香港露天停車場一般，有一種既熟悉又陌生的感覺啊！👉👉👉英國氣溫破40度移居港人叫救命 枕頭放冰格降溫 網民：慢慢捱啦